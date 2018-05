Google Contatti si prepara ad aggiungere tre nuove funzioni | fra cui un widget per la home

Google aggiorna Gboard e Contatti con piccole e utili novità (download APK) : Google Contatti e Gboard sono state aggiorna te nuovamente da Google , seppur solo con piccole novità e pochi miglioramenti; gli aggiorna menti sono già in roll out, perciò vediamo subito cosa c'è di nuovo. L'articolo Google aggiorna Gboard e Contatti con piccole e utili novità (download APK) proviene da TuttoAndroid.

Google Contatti permette ora di inviare denaro con Google Pay : Google Contatti sta iniziando a includere una funzione per il trasferimento del denaro attraverso Google Pay: la novità è in rollout lato server e sta piano piano raggiungendo i Paesi in cui il servizio di pagamento di Big G è disponibile.