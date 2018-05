Gli Usa sono convinti che una guerra Israele-Iran sia più probabile

Bufera su Abu Mazen 'Il comportamento deGli ebrei fu la causa della Shoah' : La Anti Defamation League , Adl, , che svolge una campagna contro l'antisemitismo nel mondo, per bocca del ceo Jonathan Greenblatt, ha liquidato le dichiarazioni del leader palestinese come '...

SPY FINANZA/ Dazi e Iran - Gli Usa provano a fare 'bingo' : Trump ha deciso di rinviare di un mese la decisione sui Dazi verso l'Ue, proprio mentre si apre il fronte Iraniano. Due vicende che sono legate.

Olocausto causato da "comportamenti sociali deGli ebrei" - è bufera su Abu Mazen : Il presidente palestinese: "Vi porterò tre ebrei, con tre libri, che dicono che l'odio verso gli ebrei non è causato della loro identità religiosa, ma dalle loro funzioni sociali. E' un problema differente. Quindi la 'questione ebraica', che era diffusa in tutta Europa, non era diretta contro la loro religione, ma le loro mansioni sociali, legate all'usura, all'attività bancaria e simili"

Ragusa - tante medaGlie per la Scuola Arti d'oriente : Campionati regionali Csen: la Scuola Arti D’Oriente porta a casa un ricco medagliere. I campionati si sono tenuti all'Athena Resort, ex Kastalia.

Usa - barista aiuta una cliente a ritrovare il portafoGlio rubato e “adotta” il ladro : Usa, barista aiuta una cliente a ritrovare il portafoglio rubato e “adotta” il ladro Il ladruncolo era un ragazzo di 17 anni che viveva per strada: il proprietario del bar lo ha accolto in casa e gli ha dato un lavoro Continua a leggere

Zuckerberg : “Facebook è nato per miGliorare il mondo - c’è chi l’ha usato per peggiorarlo” : Abbiamo sbagliato su privacy e sicurezza, e ci stiamo lavorando per garantirle in futuro. Questo però non deve fermare la nostra missione, che resta collegare tutto il mondo, e quindi dobbiamo continuare a costruire. E’ il messaggio centrale che Mark Zuckerberg ha lanciato aprendo F8, la conferenza dei developers di Facebook a San José....

Siria - offensiva finale deGli Usa contro l Isis. 'La battaglia sarà difficile ma vinceremo' : Oggi, al Santuario della Madonna del Divino Amore, reciteremo il Rosario pregando in particolare per la pace in Siria e nel mondo intero. Invito a prolungare per tutto il mese di maggio la preghiera ...

Menopausa - pesce e legumi la rallentano/ I carboidrati raffinati e Gli snack invece ne accelerano l'arrivo : Menopausa, pesce e legumi la rallentano: i carboidrati raffinati e gli snakc invece ne velocizzano il sopraggiungere. Lo dimostra uno studio che arriva dalla Gran Bretagna a Leeds.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:29:00 GMT)

Novartis ottiene omologazione per Tafinlar/Mekinist neGli USA : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Stupri su Uber. Un'inchiesta della Cnn svela che neGli ultimi 4 anni almeno 103 autisti sono stati accusati : negli ultimi quattro anni, almeno 103 autisti di Uber sono stati accusati di violenza o di molestie sessuali. Lo rivela Un'inchiesta della Cnn. Questi 103 conducenti "sono stati arrestati, ricercati dalla polizia o i loro nomi sono stati citati in procedimenti civili relativi agli incidenti", secondo il network tv Usa. Di questi, 31 sono stati condannati, mentre in altri 18 casi il caso è stato archiviato. La stessa indagine ha rilevato ...

Basket femminile - Semifinali Serie A1 2018 : Venezia si scioGlie sul più bello. Ragusa vince gara-5 ed è in finale! : La Passalacqua Ragusa è la seconda finalista della Serie A1 di Basket femminile. La squadra siciliana è uscita vincitrice da una pazza gara-5, che sembrava saldamente nelle mani della Reyer Venezia, scioltasi però sul più bello, proprio come accaduto due giorni fa nel quarto incontro della Serie. Stavolta il black-out è stato fatale, perché elimina le orogranata: sarà Ragusa a sfidare Schio per il titolo, come già capitato nel 2014 e nel 2015 ...

Netanyahu accusa : «L'Iran mente. VoGliono produrre armi atomiche potenti 5 volte più di Hiroshima» : Israele accusa l'Iran: ha mentito sul nucleare e ha tenuto i documenti e le istruzioni per riaprire il programma di armamenti atomici. Le dichiarazioni del premer israeliano Benyamin Netanyahu...

PARMA - ALLATTA BAMBINO AL SENO IN UNIVERSITÀ : ALLONTANATA/ L'Ateneo si scusa e annuncia il "Progetto famiGlia" : PARMA, ALLATTA BAMBINO al SENO in UNIVERSITÀ: madre 27enne viene cacciata da guardia privata "per non urtare sensibilità degli studenti". Il caso e la replica delL'Ateneo "gesto deplorevole"(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:00:00 GMT)