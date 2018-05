Gli studenti presentano i tesori nascosti del cimitero

Bruno Forte incontra Gli studenti del Palizzi : 'Spendete le vostre vite per qualcosa di bello' : Rifiutate questo mondo falso. Siate liberi. Sappiate dire no alle mistificazioni e a chi vuole servirsi di voi per interesse. Se sentite momenti di stanchezza, solitudine e ingratitudine, sappiate ...

Michele - ricercatore romano che aiuta Gli studenti più poveri al mondo grazie alle scienze : 'Mi chiamo Michele, sono un 30enne romano come tanti altri. E sogno di cambiare il mondo'. Michele Raggio viene da Roma ha 30 anni e ha appena concluso il suo dottorato in scienze dei materiali all'...

Integrazione studenti disabili : miGlioramenti - ma ancora tanta strada da fare : I dati dell’ISTAT sugli allievi con disabilità nelle scuole primarie e secondarie indicano che ci sono stati miglioramenti, anche se c’è ancora strada da fare. Gli studenti con disabilità sono in aumento nell’anno scolastico 2017-2018: secondo i dati dell’ISTAT, si tratta di 90mila nella scuola primaria e 69mila nella secondaria e sono tremila in più paragonati all’anno precedente. Rispetto ai dati del 2017-2017, segnaliamo oltre a qualche ...

Bari - ragazzo accoltellato davanti alla scuola media Amedeo d'Aosta. Trovato in una pozza di sangue daGli studenti : Ore d'ansia a Bari per la sorte di un ragazzo Trovato accoltellato di fronte lìingresso della scuola media Amedeo d'Aosta. Il giovane, sui 18 anni, è stato rinvenuto sulla rampa...

Milano - i manifesti dell'ultradestra imbrattano il liceo Vittorio Veneto. La condanna deGli studenti : Coperto il murale appena dipinto dai ragazzi per un progetto di riqualificazione. Il collettivo della scuola: "Ci aspettiamo che i cittadini prendano coscienza...

Gli studenti dell'Itas-Itc di Rossano fanno esperienza a Roma nelle massime istituzioni politiche : ... guidato dalla dirigente Di Cianni, si conferma una scuola che dà ai propri studenti opportunità reali di crescita e di acquisizione di competenze spendibili e richieste dal mondo del lavoro. Una ...

A scuola monetine contro il professore/ Lui denuncia Gli studenti : monetine in classe contro il professore a scuola. Lui denuncia gli studenti e racconta quanto accaduto a La Provincia di Cremona dietro garanzia di anonimato(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:38:00 GMT)

Milano - blitz deGli studenti da McDonald's : “Il Primo Maggio non si lavora” : Durante il corteo per la Festa di Lavoratori a Milano un gruppo di giovani della Rete studenti Milano ha messo a segno un'incursione all'interno del McDonald's di via Torino per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro e l'...

Gli attori-studenti del Primo Levi conquistano il Ballarin : ... la seconda, in autunno, saranno eccellenti compagnie di professionisti proporranno sei spettacoli di teatro per ragazzi'. Prossimo appuntamento sarà il 10 maggio con il concerto, 'il teatro non è ...

Ecco il robot sommelier : creato daGli studenti di Biella - dà giudizi come un umano : creato dai ragazzi dell'alberghiero, grazie alla intelligenza artificiale fa l'analisi chimica e organolettica, individua il vitigno di provenienza, indica la...

Allatta in università - mamma allontanata per non "urtare" Gli studenti : Una donna che stava Allattando il figlio è stata allontanata da una guardia giurata dal chiostro universitario di via d'Azeglio a Parma. Il suo compagno, Simone Younes, ha denunciato tutto in una lettera al quotidiano La Gazzetta...