“Gli serviva una lezione” Erano due bimbi vivaci | come tanti scappavano da tutte le

(Di mercoledì 2 maggio 2018) “sempre dalla macchina, così li ho chiusi dentro per dargli una lezione”. Con queste parole Cynthia Marie Randolph ha giustificato alle autorità la morte dei suoi due figli, un bimbo e una bimba, lasciati soli dentro l’auto chiusa sotto il sole rovente e ritrovati senza vita nel vialetto di casa. Quel giorno le temperature avevano raggiunto i 36°. Consapevole di ciò, Cynthia Marie Randolph, una donna americana di 25 anni, ha chiuso a chiave i suoi due bambini Cavanaugh e Julie Ramirez, di uno e 2 anni, in auto sotto il sole. I due piccoli sono stati trovati privi di vita poche ore dopo. Arrestata, la madre ha raccontato alle autorità di voler dare una lezioni ai due figlioletti. Ed ora la 25enne di Weatherford, in Texas, è stata condannata a due pene detentive di 20 anni, ciascuna per omicidio di secondo grado avvenuto nel maggio del 2017. Dovrà ...