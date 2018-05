Gli italiani amano i lunghi viaggi | 2 su 3 in gita per almeno un mese

Tragedia sulle Alpi - 6 morti - di cui 5 italiani : Mario CastiGlioni - Marcello Alberti - Gabriella Bernardi - Elisabetta Paolucci L'effetto whiteout : Identificati Mario Castiglioni, 59 anni, Elisabetta Paolucci di 44 anni, Marcello Alberti, di 53 anni e di sua moglie Gabriella Bernardi di 52: sono rimasti intrappolati a 3.100 metri d’altezza. Altre due persone morte in ospedale: una è la moglie bulgara della guida

Tempesta sulle Alpi svizzere<br>Sale a 6 il bilancio dei morti - 5 Gli italiani : Aggiornamento 13.38 - Oltre alle cinque vittime italiane, c'è una sesta persona morta sulle Alpi svizzere in queste ore: si tratta di una donna bulgara di 52 anni che è deceduta in ospedale come ha riferito il portavoce della polizia cantonale Markus Rieder.Aggiornamento 12.07 - Sono tutti e cinque italiani gli sciAlpinisti morti per ipotermia dopo la Tempesta d'alta quota che si è scatenata tra domenica e lunedì nella zona della Pigna ...

Perché è il caso per Gli italiani di evolvere in 'market people' : Il secondo, essenziale e profondo, è che stimolare l'economia reale e rompere il legame tra banche e stato è uno dei principali obiettivi perseguito dalla Banca centrale europea con il Quantitative ...

“Terribile”. Giornata di festa si trasforma in tragedia. Italiani intrappolati a 3.100 metri per tutta la notte. Quello che i soccorritori si sono trovati davanti aGli occhi è sconvolgente : Un’escursione in alta quota che, da Chamonix, doveva condurli a Zermatt, percorrendo quella che viene definita “la regina delle traversate di scialpinismo”, si è trasformata in tragedia, in territorio svizzero, domenica per un gruppo di 14 alpinisti. Di nazionalità italiana, francese e tedesca. Il bilancio sale a 5 morti. Si tratta di Elisabetta Paolucci di 44 anni, insegnante di scuola superiore ed esperta alpinista; ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei Gruppi 2018 : Lleida si tinge d’azzurro. Pioggia di medaGlie per Gli atleti italiani : L’affascinante arena Pavelló Barris Nord di Lleida, città spagnola situata nella regione della Catalogna a 150 chilometri da Barcellona, ha ospitato lo scorso fine settimana il Campionato Europeo di Gruppi di Pattinaggio artistico a rotelle, primo importante appuntamento internazionale della stagione rotellistica. Come da tradizione, la nazionale italiana ha ben figurato conquistando quindici medaglie, suddivise in cinque ori, cinque ...

Come sceGliere i miGliori siti di casino online italiani : I casino online aams sono dei siti internet dove si può giocare d’azzardo e scommettere delle cifre in soldi veri.

Pallanuoto - A1 2018 : i miGliori italiani della 23ma giornata. Ortigia show - Rizzo guida l’AN Brescia : Ventitreesima giornata per il campionato di Pallanuoto maschile: ci avviciniamo sempre più all’epilogo di questa regular season di A1. Ormai la classifica va a delinearsi in vista degli appuntamenti del finale di stagione: andiamo a rivivere questo turno con i migliori azzurri in acqua. Valerio Rizzo: è uno dei veterani a guidare la pattuglia dell’AN Brescia nella trionfale vittoria in casa con la Sport Management, che vale ...

Povertà - sempre più numerosi Gli italiani con gravi problemi economici : Qualche ora fa è stato approvato il nuovo Documento di Economia e Finanza, che ha sentenziato che il nostro paese è definitivamente fuori dalla crisi economica, con una crescita stabile dell'1,5%, che si rafforzerà anche nei prossimi anni. Proclami ...

Facebook schederà le preferenze deGli italiani sull'informazione : Pagine viste, tempo speso, utenti unici attivi, stream views. Tutto sarà riversato e schedato negli archivi del colosso guidato da Mark Zuckerberg

“Ho perso l’udito”. La confessione dell’attrice comica - amatissima daGli italiani - stavolta senza sorriso davanti a Silvia Toffanin. Le sue parole tristi : “Non sentire mio figlio piangere…” : Un momento che doveva essere tra i più belli della sua vita, quello in cui era finalmente riuscita a coronare il sogno di diventare mamma. E che però era stato accompagnato da una bruttissima scoperta, quella di una malattia che la perseguitava e che aveva iniziato a renderle sempre più difficile la vita. Una confessione arrivata soltanto ora quella dell’attrice Valeria Graci, che il pubblico italiano aveva conosciuto per la prima ...