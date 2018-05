Giro | Dumoulin contro Froome | ' La sua presenza non è un bene'

Giro : Aru "Froome e Dumoulin i favoriti" : ANSA, - GERUSALEMME, 2 MAG - Due podi e una maglia rosa indossata: Fabio Aru si ripresenta, dopo due anni di 'buco', al Giro d'Italia con l'obiettivo di migliorarsi che, in altre parole, vuole dire ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Sono qui per vincere - devo fare un salto in avanti”. Tom Dumoulin : “Partire con il numero 1 è bellissimo” : Ormai è tutto pronto a Gerusalemme dove venerdì 4 maggio scatterà il Giro d’Italia 2018. In Israele si stanno svolgendo tutti i preparativi della vigilia e oggi hanno parlato anche alcuni protagonisti della Corsa Rosa come Fabio Aru e Tom Dumoulin, due dei favoriti per il successo finale insieme a Chris Froome. Il Cavaliere dei Quattro Mori, che aveva dovuto rinunciare all’edizione 2017 a causa di un infortunio, è più carico che mai ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Voglio vincere di nuovo - l’anno scorso non è stato un caso. Ottime cronometro. Zoncolan? Non l’ho visto” : Tom Dumoulin si appresta a difendere la maglia rosa conquistata lo scorso anno a Milano. L’olandese sarà uno dei grandi protagonisti del Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Il capitano della Sunweb ha rilasciato un’intervista a Marca raccontandosi a tutto tondo in vista della Corsa Rosa. Nel 2017 Dumoulin sorprese tutti trionfando in maniera inattesa e i suoi ricordi sono indelebili: “Ho ...

Giro d'Italia - Moser : "Sarà dura per tutti. Ma io punto ancora su Dumoulin" : Ha portato la sua bici ai confini del mondo. Ma non ha mai lasciato Palù, un piccolo, anzi, minuscolo mondo antico. Francesco Moser e la sua storia sono legati da un filo ben visibile: il Trentino, la bici, la natura, il paesino da 500 abitanti e 86 maglie rosa. E il Giro d'Italia, che per la sua ...

Giro d’Italia 2018 - i favoriti a confronto. Aru - Froome - Dumoulin - Pinot e Lopez : l’analisi ai raggi X : Cinque pretendenti alla maglia rosa: dal vincitore della scorsa edizione al dominatore dell’ultimo lustro nelle grandi corse a tappe, insidiati da tre giovani molto pericolosi. Abbiamo provato ad individuare i cinque grandi favoriti del Giro d’Italia 2018, edizione numero 101 della corsa a tappe: andiamo a vedere, per ognuno, punti deboli e punti di forza. CHRIS Froome Salita: 10 Discesa: 8 Cronometro: 9 Intelligenza tattica: ...

Giro d’Italia 2018 : la formazione del Team Sunweb. Tom Dumoulin vuole ripetersi in rosa : Tutto pronto per la difesa del Trofeo Senza Fine: Tom Dumoulin si prepara ad affrontare il Giro d’Italia 2018 con ambizioni ovviamente molto alte. L’olandese sarà al via della cronometro individuale venerdì 4 maggio in quel di Gerusalemme con il suo Team Sunweb: svelata oggi la formazione della compagine tedesca per aiutare il proprio capitano. Questi gli otto corridori al via: Tom Dumoulin, Laurens Ten Dam, Chris Hamilton, Louis ...

Giro d’Italia 2018 - i favoriti. Fabio Aru sfida Chris Froome - Dumoulin per difendere lo scettro : È iniziato il conto alla rovescia per il Giro d’Italia 2018 che prenderà il via venerdì 4 maggio da Gerusalemme. La Corsa Rosa, giunta quest’anno alla 101ma edizione, regalerà grandissimo spettacolo attraverso 21 tappe con due cronometro e otto arrivi in salita. Alla partenza troveremo tanti campioni che si daranno battaglia per conquistare il Trofeo Senza Fine. Andiamo quindi ad analizzare i favoriti del Giro d’Italia. La sfida più ...

Ciclismo : Tom Dumoulin - ecco cosa ha causato i problemi intestinali al Giro Video : Quella di #Tom Dumoulin che si ferma a bordo strada per un bisogno fisiologico è rimasta una delle immagini più curiose della passata stagione di #Ciclismo. Il campione olandese perse un paio di minuti per quell’improvviso malessere durante la tappa dello Stelvio, rischiando di compromettere tutta la sua corsa. Per non lasciare nulla al caso Dumoulin ha voluto approfondire quanto gli capitò in quella giornata, arrivando a trovare finalmente le ...