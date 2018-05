Giro d’Italia | Pozzato non parte | padre in fin di vita Alex Turrin il ciclista che

Giro d’Italia con Virail : Pizzo Calabro tra le tappe consigliate dalla piattaforma internazionale : 21 tappe, 3.562,9 chilometri, oltre 200 atleti: dal 4 al 27 maggio lo Stivale si tinge di rosa con il Giro d’Italia 101, la corsa ciclistica più amata dagli italiani. Per la prima volta la gara parte da fuori Europa, da Gerusalemme, per poi approdare sulle coste siciliane, attraversare tutta l’Italia fino alla Valle d’Aosta e quindi concludersi nella Capitale. Un evento che unisce sport, passione, tradizione e cultura e che rappresenta anche ...

Giro d’Italia 2018 - Filippo Pozzato non parte : il papà è in gravissime condizioni all’ospedale. Immediato ritorno a casa : Filippo Pozzato non sarà al via del Giro d’Italia 2018. Il vicentino della Willier-Triestina Selle Italia è stato costretto a rinunciare alla Corsa Rosa per seri motivi familiari: l’amato papà si trova in gravissime condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano. Il 36enne era già a Gerusalemme, dove venerdì prenderà il via la 101^ edizione della corsa a tappe, ma si è giustamente precipitato in aeroporto per tornare ...

Giro d’Italia 2018 - tutti gli italiani al via. Aru - Formolo e Pozzovivo per la classifica - Viviani per le volate. Tanti giovani da seguire : Saranno 45 i corridori italiani presenti a Gerusalemme per la partenza del Giro d’Italia 2018. Il Bel Paese, dopo un Giro 2017 sotto le aspettative, proverà a tornare grande protagonista in questa edizione, vista la presenza di corridori di livello su praticamente ogni terreno, dagli uomini di classifica ai velocisti, passando per i cacciatori di tappe. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via del Giro d’Italia 2018 e loro ...

Giro d’Italia 2018 - la squadra il punto debole di Fabio Aru? Incognita UAE Emirates - basterà Atapuma? : “La squadra non è sguarnita, ve l’assicuro. In salita con me ci sarà sempre Atapuma, poi mi aspetto un grande supporto da Valerio Conti. Ha gareggiato poco per infortunio ma sta raggiungendo un’ottima condizione“. Fabio Aru si fida ciecamente della sua UAE Team Emirates in vista della partenza del prossimo Giro d’Italia 2018, che scatterà venerdì con una cronometro individuale in quel di Gerusalemme: l’obiettivo del sardo è ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome per scrivere la storia e tentare l’accoppiata Giro-Tour. Ma il caso salbutamolo pesa : Chris Froome vuole riscrivere la storia del ciclismo e si presenterà al Giro d’Italia 2018 per entrare definitivamente nella leggenda. Il britannico proverà a vincere la terza corsa a tappe consecutiva dopo aver conquistato il Tour de France e la Vuelta di Spagna nel 2017: l’impresa è riuscita in passato soltanto a Eddy Merckx nel 1972-1973 e a Bernard Hinault nel 1982-1983. Tra l’altro, in caso di successo, diventerebbe il ...

Giro d’Italia 2018 - il regolamento. Come funzionano abbuoni e tempo massimo? : Il regolamento del Giro d’Italia 2018 prevede l’assegnazione di abbuoni di tempo e anche un tempo massimo entro il quale completare le varie tappe. abbuoni: Al Giro d’Italia 2018 sono previsti degli abbuoni di tempo che permetteranno a chi li conquisterà di ottenere una riduzione sul tempo totale di percorrenza, quello utile per stilare la classifica generale individuale. Gli abbuoni sono previsti al traguardo di ogni ...

Giro d’Italia 2018 - ventunesima tappa : Roma-Roma. Si chiude con la passerella nella Capitale : Ultima frazione per il Giro d’Italia 2018: tutto pronto per il gran finale nella Capitale. Si disputa infatti la ventunesima tappa in quel di Roma: 115 chilometri in un luogo storico, a completare una Corsa Rosa scattata da Gerusalemme, assisteremo sicuramente a scenari splendidi. Molto probabilmente, come visto negli anni nella frazione conclusiva, sarà una vera e propria passerella per la Maglia Rosa che conquisterà in seguito il Trofeo ...

Giro d’Italia 2018 : le squadre più attrezzate. Team Sky e Astana sembrano avere qualcosa in più : Tutto pronto per il Giro d’Italia 2018: le squadre sono ormai quasi tutte in Israele, dove venerdì si comincerà a far sul serio, con la grande partenza (cronometro individuale in quel di Gerusalemme). Tre frazioni in terra israeliana e poi il trasferimento in Italia per andare verso le grandi montagne: spettacolo assicurato. Quali saranno le compagini più attrezzate per lanciare l’attacco alla Maglia Rosa? Il Team Sky, nonostante ...

Giro d’Italia 2018 - le tappe chiave. Dove potrebbe decidersi la corsa rosa? Zoncolan - Finestre e cronometro sulla strada verso la Rosa : 21 tappe per decidere il vincitore: sarà Chris Froome, per vincere il terzo grande Giro consecutivo? O sarà Tom Dumoulin, per confermarsi sul gradino più alto del podio? Oppure Fabio Aru, Thibaut Pinot o Miguel Angel Lopez, scalatori che possono provare a far saltare il banco? Il Giro d’Italia 2018 è aperto a diverse soluzioni e proprio il percorso potrebbe svolgere un ruolo fondamentale in tutto ciò: quali possono essere le frazioni che ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Voglio vincere di nuovo - l’anno scorso non è stato un caso. Ottime cronometro. Zoncolan? Non l’ho visto” : Tom Dumoulin si appresta a difendere la maglia rosa conquistata lo scorso anno a Milano. L’olandese sarà uno dei grandi protagonisti del Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Il capitano della Sunweb ha rilasciato un’intervista a Marca raccontandosi a tutto tondo in vista della Corsa Rosa. Nel 2017 Dumoulin sorprese tutti trionfando in maniera inattesa e i suoi ricordi sono indelebili: “Ho ...

Giro d’Italia - tutte le 22 squadre ai raggi X : capitani - gregari e cacciatori di tappe : Pochi giorni alla partenza: venerdì 4 maggio a Gerusalemme, con una cronometro individuale partirà il Giro d’Italia 2018. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre con capitani, gregari e cacciatori di tappe. TEAM SUNWEB 1 DUMOULIN Tom 2 CURVERS Roy 3 HAGA Chad 4 HAMILTON Chris 5 HOFSTEDE Lennard 6 OOMEN Sam 7 TEN DAM Laurens 8 VERVAEKE Louis Capitano: Tom Doumulin cacciatori di tappe: – Ambizioni: tutti per Dumoulin ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Dopo il Tour e la Vuelta voglio vincere : occhio allo Zoncolan. Caso salbutamolo? Capisco le persone ma…” : Chris Froome ha rilasciato alcuni dichiarazioni ad Eurosport alla vigilia della partenza del Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France è il grande favorito per il successo finale ma su di lui aleggia sempre l’ombra del Caso salbutamolo: “Mi immedesimo con le persone ma è frustrante che certe cose siano di dominio pubblico. Io spero solo che tutto si risolva al ...

Giro d’Italia 2018 - ventesima tappa : Susa-Cervinia. L’ultimo tappone alpino per decidere la classifica : La ventesima tappa del Giro d’Italia 2018 metterà la parola fine sulla lotta per la Maglia Rosa e delineerà in modo definitivo la classifica generale di questa edizione. L’ultimo tappone alpino prevede un percorso di 214 km da Susa a Cervinia, con i corridori che dovranno affrontare ben tre GPM di prima categoria. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della ventesima tappa del Giro d’Italia. La prima parte di tappa non ...