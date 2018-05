Giro | Aru Froome e Dumoulin i favoriti

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Sono qui per vincere - devo fare un salto in avanti”. Tom Dumoulin : “Partire con il numero 1 è bellissimo” : Ormai è tutto pronto a Gerusalemme dove venerdì 4 maggio scatterà il Giro d’Italia 2018. In Israele si stanno svolgendo tutti i preparativi della vigilia e oggi hanno parlato anche alcuni protagonisti della Corsa Rosa come Fabio Aru e Tom Dumoulin, due dei favoriti per il successo finale insieme a Chris Froome. Il Cavaliere dei Quattro Mori, che aveva dovuto rinunciare all’edizione 2017 a causa di un infortunio, è più carico che mai ...

Giro d'Italia 2018 - tutti i favoriti : Aru terzo incomodo tra Froome e Dumoulin : Manca ormai pochissimo, il 4 maggio da Gerusalemme prende il via il Giro d'Italia 2018. Un'edizione ricca di campioni, che si daranno battaglia sin dalle...

Giro d’Italia 2018 - tutti gli italiani al via. Aru - Formolo e Pozzovivo per la classifica - Viviani per le volate. Tanti giovani da seguire : Saranno 45 i corridori italiani presenti a Gerusalemme per la partenza del Giro d’Italia 2018. Il Bel Paese, dopo un Giro 2017 sotto le aspettative, proverà a tornare grande protagonista in questa edizione, vista la presenza di corridori di livello su praticamente ogni terreno, dagli uomini di classifica ai velocisti, passando per i cacciatori di tappe. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via del Giro d’Italia 2018 e loro ...

Giro d’Italia 2018 - la squadra il punto debole di Fabio Aru? Incognita UAE Emirates - basterà Atapuma? : “La squadra non è sguarnita, ve l’assicuro. In salita con me ci sarà sempre Atapuma, poi mi aspetto un grande supporto da Valerio Conti. Ha gareggiato poco per infortunio ma sta raggiungendo un’ottima condizione“. Fabio Aru si fida ciecamente della sua UAE Team Emirates in vista della partenza del prossimo Giro d’Italia 2018, che scatterà venerdì con una cronometro individuale in quel di Gerusalemme: l’obiettivo del sardo è ...

Ciclismo - il Giro ritrova Froome dopo 8 anni. L'Italia punta su Aru : E' una cosa che suscita molto piacere, ciclisti provenienti da 45 Paesi attraverseranno la terra d'Israele, ne vedranno i panorami e accresceranno così nel mondo l'attenzione positiva verso lo Stato ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Non mi accontento - si corre per vincere. Al top negli ultimi dieci giorni : tra Zoncolan e Cervinia…” : Fabio Aru sarà uno dei grandi protagonisti del Giro d’Italia 2018. Il capitano della UAE Emirates è tra i favoriti per la conquista della maglia rosa, sfiderà Chris Froome e tutti gli altri big per la classifica generale con la speranza di salire sul gradino più alto del podio. Il sardo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport prima della partenza da Gerusalemme: Fabio Aru non ha ancora vinto in questo 2018 e nelle gambe ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : limitare i danni nella prime tappe per poi scatenarsi sulle Alpi. Il sardo insegue la forma per la terza settimana : La grande speranza italiana: Fabio Aru si presenta al Giro d’Italia 2018 tra i grandi favoriti della vigilia, se non per la vittoria finale quantomeno per il podio di Roma. Dopo un paio di partecipazioni al Tour de France, lo scorso anno costretto dagli eventi, il sardo torna finalmente alla corsa rosa che nel 2015 lo aveva visto chiudere al secondo posto alle spalle di Alberto Contador. La concorrenza è qualificata, ma l’atleta ...

Giro d’Italia 2018 - i favoriti a confronto. Aru - Froome - Dumoulin - Pinot e Lopez : l’analisi ai raggi X : Cinque pretendenti alla maglia rosa: dal vincitore della scorsa edizione al dominatore dell’ultimo lustro nelle grandi corse a tappe, insidiati da tre giovani molto pericolosi. Abbiamo provato ad individuare i cinque grandi favoriti del Giro d’Italia 2018, edizione numero 101 della corsa a tappe: andiamo a vedere, per ognuno, punti deboli e punti di forza. CHRIS Froome Salita: 10 Discesa: 8 Cronometro: 9 Intelligenza tattica: ...

Giro d’Italia 2018 - il popolo attende un nuovo eroe. Fabio Aru : le Alpi per spiccare il volo : Una maglia rosa per conquistarsi l’amore perpetuo della gente. Sudore, polvere e fatica per diventare un eroe del popolo. Il Giro d’Italia fa parte del nostro DNA. Da oltre un secolo la sua storia è la nostra storia. Una corsa mitica che ha attraversato idealmente decenni e generazioni, mantenendo intatto un fascino che non smette di ammaliare. Amiamo il Giro d’Italia, più di ogni altra corsa a tappe, più del prestigioso Tour ...

Giro d’Italia 2018 - gli scalatori : Froome e Aru - Pinot e Pozzovivo. Tante salite per esaltarsi - si decide la classifica : Le grandi salite fanno parte della storia del Giro d’Italia. E l’edizione numero 101 non farà eccezione: Zoncolan e Colle delle Finestre spiccano particolarmente, solo per fare due esempi tra le scalate che si stagliano davanti ai girini che prenderanno il via da Gerusalemme nella giornata di venerdì. Anche questa edizione del Giro sarà ricca di scalatori. A partire, ovviamente, dagli uomini di classifica, che non potrebbero ...

Ciclismo - Giro d'Italia : sfida Froome-Aru - svelate Uae Emirates e Team Sky : Chris Froome contro Fabio Aru al Giro d'Italia non s'è mai visto. Alla Vuelta e al Tour de France sì, invece. Ed è stato spettacolo puro in salita. Nel 2014, in Spagna, Fabio vinse a San Miguel de ...

Giro d’Italia 2018 - le ambizioni degli italiani. Fabio Aru per la classifica - Elia Viviani per le volate. Formolo per il salto di qualità : La corsa più amata dai corridori italiani sta finalmente arrivando, infatti venerdì 4 maggio prenderà il via il Giro d’Italia 2018. Anche quest’anno la Corsa Rosa rappresenta l’appuntamento più importante della stagione per molti dei nostri corridori, che andranno a caccia di un successo che li possa far entrare nella storia di questa mitica corsa. Andiamo quindi ad analizzare le ambizioni degli italiani per il Giro d’Italia 2018. Il ...