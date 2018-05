Giorgio Napolitano trasferito in reparto Medici | Ottime condizioni

Giorgio Napolitano lascia il reparto di terapia intensiva del San Camillo : A oltre una settimana dall'operazione d'urgenza all'aorta, è stato trasferito nel reparto di cardiochirurgia

Governo - l'ombra di Giorgio Napolitano e Mario Monti sul Quirinale : verso 'uno sciagurato errore' : ... a ragion di logica, permettere di verificare l'ipotesi di un Governo a guida centrodestra, l'unica ancora non esplorata nonostante parliamo della prima, dopo il Friuli consolidata, forza politica. ...

Giorgio Napolitano : i medici - continua miglioramento - ha mangiato : Le condizioni cliniche del Presidente Emerito Giorgio Napolitano, a meno di 72 ore dall'intervento chirurgico subito sull'aorta, sono "in progressivo miglioramento" . Lo rendono noto i medici del San ...

Giorgio Napolitano - chirurgo : "Ripresa oltre ogni previsione" : Giorgio Napolitano, chirurgo: "Ripresa oltre ogni previsione" Il presidente emerito della Repubblica ha subito la ricostituzione dell'aorta ascendente e della valvola aortica. "Il recupero procede al di là delle più ottimistiche previsioni", ha dichiarato Musumeci. La polizia postale avvia indagine su messaggi di ...

Giorgio Napolitano - medici : “Il presidente emerito è vigile e continua a migliorare” : Giorgio Napolitano “è perfettamente vigile”, “continua a migliorare” tanto che “si inizia a pensare al trasferimento in un reparto di normale degenza”. Lo ha detto Francesco Musumeci, il cardiochirurgo che ha operato l’ex capo dello Stato per un problema all’aorta, durante un punto con i giornalisti nei giardini dell’ospedale San Camillo di Roma, dove il presidente emerito è stato sottoposto a intervento ...

Giorgio Napolitano operato al cuore. "Fa piccoli progressi" : Il presidente emerito della Repubblica, 92 anni, è stato ricoverato al San Camillo di Roma dopo forti dolori al petto. La diagnosi è dissecazione aortica. Visita di Mattarella

Giorgio Napolitano operato al cuore : come sta?/ Video - bollettino : "Ha tempra - ma non facciamo previsioni" : Giorgio Napolitano operato al cuore: come sta? bollettino: "Ha tempra, ma non facciamo previsioni". Ultime notizie di oggi sul presidente emerito.

Giorgio Napolitano operato al cuore CRONACA : L'ex Capo dello Stato, 92 anni, nel tardo pomeriggio di ieri è stato ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma dopo un malore con forti dolori al petto ed è stato sottoposto ad un intervento al ...

Aggiornamento condizioni Giorgio Napolitano e i vergognosi commenti su Facebook : Ore di paura per le condizioni di Giorgio Napolitano. Il Presidente emerito della Repubblica si è sentito male ieri ed è stato subito portato all'ospedale San Camillo. Dopo un'operazione per la sostituzione di un tratto di aorta, ora è in terapia intensiva: "Sta bene, ha una grande forza, ma saranno decisive le prossime ore" fanno sapere i medici che, fra le righe, hanno mostrato un cauto ottimismo. Intanto, sui social sono stati scritti post ...