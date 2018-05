Gibson in bancarotta

Gibson getta spugna - chitarre icona rock in bancarotta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gibson - RISCHIO BANCAROTTA/ Produttore di chitarre e bassi in crisi : la storia al fianco delle icone del rock : Rischia il fallimento la storica azienda produttrice di chitarre GIBSON, diventata negli anni un punto di riferimento per stelle del rock quali Jimi Hendrix, Santana, Slash e molti altri.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 08:32:00 GMT)

Gibson - perché la leggendaria manifattura di chitarre (e bassi) rischia la bancarotta? : Passino l’andamento del mercato e la società che cambia – e i gusti, gli orientamenti e le mode che cambiano con lei – ma un’icona non può tramontare. Eppure potrebbe succedere, e nemmeno tra molto tempo. La notizia è che la Gibson, leggendaria manifattura di chitarre (e bassi) che insieme alla concorrente Fender ha costruito mattone dopo mattone la storia della musica contemporanea – dal blues in poi, tanto per ...

Le chitarre Gibson a rischio bancarotta - 375 milioni di debiti

Gibson - le mitiche chitarre di Presley - Marley e Santana a rischio bancarotta - Musica - Spettacoli : Nel 2014 Gibson festeggiava i centoventi anni di attività rendendo omaggio alla sua storia e ai suoi 'illustri protagonisti', ma soprattutto 'con gli occhi ben puntati verso il futuro'. Quattro anni ...