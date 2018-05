GF15 | Baye squalificato | il pubblico e gli applausi pilotati contro Aida

Blastingnews

: BAYE DAME, DEVI SOLO USCIRE. #GF15 - trash_italiano : BAYE DAME, DEVI SOLO USCIRE. #GF15 - vladiluxuria : Pensate che il branco abbia capito la lezione dopo l'espulsione di #Baye? A giudicare da nomination e atti temo proprio di no #GF15 - trash_italiano : Baye Dame, non ti perdoniamo l'aggressione. Baye Dame, non ti perdoniamo assolutamente il fatto di aver rovinato l'… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) In data 30 aprile 2018, è andata in onda in prima serata su Canale 5 l'attesa e terza puntata ufficiale del '#Grande Fratello 15', il reality-show condotto da Barbara D'Urso, che ha visto la squalifica dal gioco di #Dame e la nomination immediata per i gieffini #Nizar e Luigi Mario Favoloso.vs.: la squalifica di Dame e la nomination per la spagnola, la quale grida all'ingiustizia A poche ore dalla messa in onda della terza diretta ufficiale del 'Grande Fratello 15', sembra che non si parli d'altro. A tenere banco nel mondo del Gossip made in Italy, sono prevalentemente le notizie concernenti il contenuto della nuova puntata del '', che ha visto l'eliminazione definitiva di Patrizia Bonetti e la squalifica immediata diDame. La conduttrice napoletana del reality-show di Canale 5, Barbara D'Urso, si è espressamente schieratagli sconvolgenti ...