Germania | da oggi in servizio Incaricato per la vita ebraica

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Germania : Andrea Nahles eletta presidente Spd - succede a Schulz con il 66% : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Germania, Andrea Nahles eletta presidente della Spd dopo Martin Schulz con il 66,3%. La prima donna nella storia dei socialdemocratici (22 aprile)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 18:14:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Germania - furgone sulla folla a Münster : terrorismo (7 aprile) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: attentato terroristico a Münster, in Germania? Un furgone si è abbattuto sulla folla: il bilancio per ora è di 3 morti e 30 feriti (7 aprile 2018).(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:58:00 GMT)

Pronostici amichevoli nazionali/ Quote e scommesse : sfida aperta a Berlino per Germania-Brasile (oggi) : Pronostici amichevoli nazionali 2018: Quote e scommesse delle partite previste oggi 27 marzo 2018. Occhi puntati sul big match Inghilterra Italia, atteso a Wembley.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:54:00 GMT)

Catalogna - Puigdemont oggi davanti al giudice in Germania : Le autorità tedesche dovranno decidere se mantenerlo in carcere e successivamente estradarlo in Spagna o meno

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Catalogna : Puigdemont - ex presidente fermato in Germania in auto (25 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Puigdemont, ex presidente Catalogna, è stato fermato in Germania mentre fuggiva in auto dal mandato di cattura Ue. Gli aggiornamenti (25 marzo 2018).(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 13:50:00 GMT)