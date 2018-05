Geofisica | AlpArray | i sismografi ascoltano la “voce” delle Alpi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Per avere una stima migliore del rischio terremoti è stata predisposta una rete di 600, che si estende per oltre 200 km ed ascolta la “voce”: si tratta del progetto, descritto sulla rivista Surveys in Geophysics, coordinato da Gyoergy Hetenyi dell’Università di Losanna, Edi Kissling e Irene Molinari del Politecnico di Zurigo e da John Clinton del Servizio Sismologico Svizzero. La rete diè operativa da luglio 2017 e i primi risultati dovrebbero arrivare nel 2019. I sensori disono posizionati in modo da formare un esagono e sono presenti in varie località: la stazione più alta si trova a 3.005 metri di altitudine, mentre quella più bassa a 2.771 metri di profondità sotto il livello del mare. Lo scopo del progetto è anche quello di comprendere meglio la struttura e la composizione dello strato più esterno della Terra, ...