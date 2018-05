GEO-FINANZA Le mosse di Trump | Merkel e Macron da sorvegliare

ilsussidiario

: Come poter far crescere l economia globale eliminando le tensioni geo_politiche causate dal diverso rendimento econ… - carlodaverona : Come poter far crescere l economia globale eliminando le tensioni geo_politiche causate dal diverso rendimento econ… - ferroice40 : GEO-FINANZA/ Trump, Merkel, Macron e il rischio fregatura per l'Italia - AlessandraImpa : RT @Itasean: Intervista del presidente @EnricoLetta dopo #AseanItalySummit: Ue-Asean, l'accordo benefìci imprese e cittadini -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Una guerra commerciale tra Ue e Stati Uniti creerebbe grossi problemi al nostro export. Non è ancora chiaro se sarà possibile evitarla, spiega CARLO PELANDA(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 06:03:00 GMT)GEO-e il rischio fregatura per l'Italia, di C. PelandaIL CASO/ Pil, la Spagna batte l'Italia grazie al governo che non c'è, di A. Ruffo