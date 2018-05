Genoa | Ballardini ' soddisfatto' rinnovo

Il Genoa mette le mani su due nuovi giocatori per Ballardini Video : Sara' un mercato mirato, senza colpi roboanti. Il #Genoa di Enrico Preziosi ha appena gettato il mattone più importante, con la conferma di Davide Ballardini in panchina [Video]. Nella prossima sessione estiva delle trattative il dg Perinetti sara' chiamato a migliorare l'attuale organico: bisogna rimediare ad alcuni investimenti sbagliati, fare cassa e sistemare la squadra seguendo le indicazioni dell'allenatore. Nessuna mossa azzardata, pochi ...

Il Genoa mette le mani su due nuovi giocatori per Ballardini : Sarà un mercato mirato, senza colpi roboanti. Il Genoa di Enrico Preziosi ha appena gettato il mattone più importante, con la conferma di Davide Ballardini in panchina. Nella prossima sessione estiva delle trattative il dg Perinetti sarà chiamato a migliorare l'attuale organico: bisogna rimediare ad alcuni investimenti sbagliati, fare cassa e sistemare la squadra seguendo le indicazioni dell'allenatore. Nessuna mossa azzardata, pochi movimenti ...

Spuntano i dettagli del nuovo contratto di Ballardini al Genoa Video : Entusiasmo alle stelle nella Genova rossoblu dopo la notizia della conferma di Davide Ballardini [Video]. L'allenatore del #Genoa sarebbe infatti ad un passo dal tanto atteso rinnovo contrattuale. Negli ultimi giorni avevamo segnalato una netta ripresa del ravennate nella corsa alla panchina del Grifone; oggi la redazione sportiva de Il Secolo XIX è andata oltre, fornendo dettagli esclusivi sull'intesa tra Preziosi e Ballardini. Genoa avanti con ...

Genoa - Ballardini rinnova : Davide Ballardini guiderà il Genoa anche la prossima stagione. Lo ha comunicato ufficialmente la società rossoblù con una nota sul proprio sito. 'Il Genoa cfc comunica di aver rinnovato il rapporto di ...

Genoa - ufficiale : Ballardini confermato per la prossima stagione : GENOVA - Davide Ballardini guiderà il Genoa anche la prossima stagione. Gli ultimi risultati infatti, uniti al lavoro del d. g. Perinetti, hanno convinto anche il presidente Preziosi. Il tecnico ...

Genoa : verso riconferma Ballardini : ANSA, - GENOVA, 1 MAG - Manca solo l'ufficialità ma Davide Ballardini guiderà il Genoa anche la prossima stagione. Gli ultimi risultati infatti, uniti al lavoro del d. g. Perinetti, avrebbero convinto ...

Genoa : verso riconferma Ballardini : ANSA, - GENOVA, 1 MAG - Manca solo l'ufficialità ma Davide Ballardini guiderà il Genoa anche la prossima stagione. Gli ultimi risultati infatti, uniti al lavoro del d. g. Perinetti, avrebbero convinto ...

Genoa - Preziosi ha deciso : Ballardini confermato anche per la prossima stagione : Salvezza raggiunta con ampio anticipo, con un cammino trionfale. Media punti da zona Europa e straordinaria rimonta dalla penultima alla decima posizione in classifica. Davide Ballardini promosso a ...

Panchina Genoa - scatto per il sostituto di Ballardini : deciso l’addio con l’attuale tecnico : Panchina Genoa – Il Genoa ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie A, adesso si può pensare alla prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonisti sul mercato. Si sta per chiarire la situazione legata alla Panchina, la proprietà ha deciso di non confermare il tecnico Ballardini, nonostante l’obiettivo raggiunto si è deciso per il cambiamento, una conferma è arrivata anche dallo stesso allenatore. Testa a testa ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Poco squadra all'inizio...» : BERGAMO - Il Genoa di Davide Ballardini esce con le ossa rotte dall'Atleti Azzurri d'Italia. Ecco il pensiero del tecnico rossoblù: "Nel primo tempo, dato che eravamo poco motivati, siamo stati poco ...

Genoa - Ballardini : “vietato prendere schiaffi” : “Per il futuro del Genoa servono convinzione e concentrazione. E che le parti condividano insieme l’aspetto tecnico. Anche se quando c’è la condivisione non è detto che poi tutto vada bene”. Lo ha detto l’allenatore del Genoa Davide Ballardini alla vigilia della trasferta di Bergamo con l’Atalanta. Basta un punto per la matematica salvezza anche se di fatto la pratica è stata conclusa positivamente dopo il ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Atalanta forte : è uno stimolo in più» : GENOVA - " Ora affrontiamo l' Atalanta in trasferta, ci confrontiamo con una realtà europea. Siamo curiosi e stimolati " . Il tecnico del Genoa , Davide Ballardini , analizza la situazione del Grifone ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Genoa - Ballardini annuncia l’addio : due nomi per il sostituto : Panchina Genoa – Il Genoa dopo una stagione altalenante ha praticamente raggiunto la salvezza, adesso è già arrivato il momento di programmare la prossima stagione stagione, con in primo piano la situazione legata all’allenatore. “Sarò sempre grato a Preziosi. Se ho allenato il Genoa per tre volte lo devo solo ed Esclusivamente al presidente“. Le parole di mister Ballardini sono abbastanza inequivocabili, l’addio è stato ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Sarà la società a decidere sul futuro» : GENOVA - "Non si può fare bene una partita in tutto e per tutto, noi ci teniamo i nostri giocatori, coi loro difetti, siamo una squadra generosa e siamo felici per quanto fatto" . Il tecnico del Genoa ...