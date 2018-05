Genitore aggredisce l’allenatore del figlio | la condanna dell’Andes

calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018) “I fatti accaduti in Toscana sono preoccupanti e dimostrano quanto nel nostro Paese il processo di educazione allo sport sia indietro”. Così Ferruccio Taroni, presidente A.N.DE.S, Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza, commenta l’aggressione da parte di unall’allenatore di suodopo una sostituzione, avvenuto a Levane, nel Comune di Bucine, in provincia di Arezzo. “Il cambiamento culturale – prosegue Taroni – richiede un importante investimento nel tempo e l’impegno costante di tutte le parti coinvolte. Per poter portare avanti il processo non bastano sanzioni a chi sbaglia, ma vanno anche premiati i comportamenti virtuosi. I fatti di Arezzo preoccupano e fanno capire quanto il processo educativo sia ancora lontano e quanta strada ci sia ancora da percorrere per portare una buona educazione nel mondo del calcio”. L'articolo ...