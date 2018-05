Gemma Galgani e Giorgio Manetti | vi raccontiamo le nostre emozioni!

Uomini e Donne/ Gemma Galgani innamorata di Marco? Addio a Giorgio Manetti : la prova (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani ha davvero dimenticato Giorgio Manetti? Nel suo cuore c'è ormai il nuovo cavaliere, Marco: la prova!(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 07:05:00 GMT)

“Gemma - che donna!”. Giorgio Manetti stupisce tutti. Ospiti di Maurizio Costanzo la Galgani e il gabbiano si sono teneramente baciati e i fan hanno gioito : “Finalmente!”. Ora lui (finalmente) spiega i sui veri sentimenti : Da oltre 7 anni la loro storia-non storia tiene banco e il trono over non riesce a trovare altri due protagonisti così forti come Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Per qualche misterioso arcano il pubblico di Uomini e Donne vorrebbe vederli ancora insieme e anche la dama di torino ancora ci spera. Certo, non ha chiuso le porte all’amore ma il suo gabbiano non riesce proprio a dimenticarlo. Ma lui? L’ambito toscano sembra che ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti e Gemma Galgani dopo il bacio al Maurizio Costanzo Show (Dichiarazioni) : Un dolce bacio dato durante un ballo al Maurizio Costanzo Show. Tanto è bastato alle fan della coppia, ormai non più tale, composta da Giorgio Manetti e Gemma Galgani, per far sperare in un loro riavvicinamento. Il cavaliere e la dama protagonisti del trono over sul Magazine di Uomini e Donne hanno commentato l'accaduto. Gemma parla di emozioni forti, mostrando ancora una volta il suo lato più empatico ed emotivo. Il ballo è stata una ...

Uomini e donne - Trono over : ribaltone da Maria De Filippi - Gemma Galgani trova l'amore e Tina Cipollari la umilia : Colpo di scena a Uomini e donne . di Maria De Filippi . L'ormai mitica Gemma Galgani , passata da poco da corteggiatrice a tronista al Trono over , si sarebbe invaghita di Marco , aitante ex ...

“Senza freni!”. Uomini e Donne : Gemma e Marco show. L’esterna della Galgani va in onda e - pochi secondi prima della fine - succede il ‘fattaccio’. E subito Tina si alza dal trono e parte la ‘sbroccata’ : Nel corso della nuova puntata di ”Uomini e Donne” è andata in onda la prima esterna di Gemma Galgani e Marco, il suo nuovo tronista. Il 57enne è arrivato in studio da pochi giorni ma ha già scombussolato gli equilibri del trono over. ”Mi chiamo Marco vengo da Cecina, in Toscana, nella vita faccio il personal trainer e il direttore artistico nei locali, organizzando eventi – aveva detto il cavaliere – Ho 57 anni ...

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - video anteprima : Gemma Galgani e la proposta di Marco (26 aprile) : Uomini e Donne, Oggi 26 aprile in onda il Trono Over. Gemma Galgani conosce Marco: passeranno qualche giorni insieme. Continua tra Sossio e Ursula, ma... La settimana di Uomini e Donne, dopo una giornata di pausa, riprende con una nuova puntata del Trono Over. Come ormai di consueto, anche stavolta si inizia con Gemma Galgani e il suo video post puntata, nel quale commenta quanto accaduto la settimana scorsa. In studio per lei è arrivato Marco, ...

