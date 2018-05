Garanzia Giovani | tanti stage | solo 1 su 5 trova lavoro

Garanzia Giovani sempre più un flop : solo uno su 5 trova lavoro - 60% delle offerte sono stage : Garanzia giovani si dimostra, per l'ennesima volta, un flop. Stando ai dati diffusi da Anpal, nel corso del 2017 solo un giovane su 5 ha trovato un lavoro retribuito mentre il 60% ha potuto usufruire solamente di tirocini formativi che nella maggior parte dei casi non si sono trasformati in una reale opportunità lavorativa.Continua a leggere

Garanzia Giovani - il risultato di 4 anni di programma rivolto ai Neet : in Italia solo il 17 - 5% degli iscritti ha trovato lavoro : Su poco più di 1,5 milioni di iscritti appena 225.990 hanno trovato un’occupazione. A quattro anni esatti dall’avvio di Garanzia Giovani, secondo gli ultimi dati del rapporto Anpal, aggiornati al 31 dicembre 2017, solo il 17,5 per cento dei Neet che hanno aderito al progetto ha un lavoro. E il numero delle persone inattive tra i 15 e i 29 anni è rimasto pressoché stabile, nonostante oltre 1,5 miliardi di euro di finanziamenti europei ...

Veneto : nel 2018 più di 6.500 nuove adesioni grazie a ‘Garanzia Giovani’ : Venezia, 22 apr. (AdnKronos) – Sono circa 6.500 le adesioni a Garanzia Giovani Veneto presentate nel corso del primo trimestre 2018, per un totale complessivo che ha superato le 113 mila adesioni. è quanto emerge dal report di monitoraggio di Veneto Lavoro e Regione del Veneto, con dati aggiornati al 31 marzo 2018.Nel 2018, il flusso di adesioni mensili si è attestato al di sopra delle duemila al mese, in lieve crescita rispetto a quanto ...

Veneto : nel 2018 più di 6.500 nuove adesioni grazie a 'Garanzia Giovani' : Venezia, 22 apr. (AdnKronos) - Sono circa 6.500 le adesioni a Garanzia Giovani Veneto presentate nel corso del primo trimestre 2018, per un totale complessivo che ha superato le 113 mila adesioni. È quanto emerge dal report di monitoraggio di Veneto Lavoro e Regione del Veneto, con dati aggiornati a

Opportunità di lavoro 2018 con Garanzia Giovani Video : Il programma #Garanzia Giovani offre nuove opportunita' lavorative per i Giovani di eta' non superiore a 29 anni. In questo articolo cercheremo di mettere in risalto tutte le migliori richieste lavorative in ambito nazionale, legate al lavoro Giovani [Video]. Le proposte di lavoro sono rivolte ai residenti di tutta Italia, in relazione alle proprie competenze settoriali e naturalmente al tipo di titolo di studio conto sino alla data di ...

Opportunità di lavoro 2018 con Garanzia Giovani : Il programma Garanzia Giovani offre nuove Opportunità lavorative per i Giovani di età non superiore a 29 anni. In questo articolo cercheremo di mettere in risalto tutte le migliori richieste lavorative in ambito nazionale, legate al lavoro Giovani. Le proposte di lavoro sono rivolte ai residenti di tutta Italia, in relazione alle proprie competenze settoriali e naturalmente al tipo di titolo di studio conseguito sino alla data di ...

Riforma pensioni/ Martina rilancia assegno di Garanzia per i giovani (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 5 aprile. Martina rilancia assegno di garanzia per i giovani. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:26:00 GMT)

Pensioni - Camusso : “Per i giovani ci vuole un assegno di Garanzia” : Camusso ha commentato i dati dell'Osservatorio sulle Pensioni diffusi oggi dall'Inps: "C'è l'urgenza di proseguire con la vertenza sulle Pensioni per ottenere la pensione di garanzia per i giovani. Non si può pensare al futuro con l'attuale sistema che determinerà Pensioni che non permettono di vivere dignitosamente".Continua a leggere

Lavoro - Bonus Sud e Garanzia Giovani 2018 : le circolari INPS con i requisiti Video : Al via il Bonus Sud e il Bonus Garanzia Giovani per il 2018. Sono state pubblicate le circolari INPS con i requisiti richiesti [Video]e la normativa per l’applicazione delle due misure a sostegno dell’occupazione nel Mezzogiorno, istituite lo scorso anno e confermate per l’anno in corso grazie ai nuovi stanziamenti dell’ultima legge di Bilancio. Le due circolari erano particolarmente attese in quanto riportano le istruzioni operative necessarie ...

Garanzia GIOVANI/ I dati da non dimenticare nella nuova legislatura : Sono usciti nuovi dati relativi alla GARANZIA GIOVANI, che ne mettono in luce degli aspetti positivi da non dimenticare dopo le elezioni politiche. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 06:07:00 GMT)