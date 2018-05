Game Night Indovina chi muore stasera | film al cinema | recensione e curiosità

Game Night è quella rara commedia che si è meritata un posto al cinema : Non si è mai lavorato così tanto sull’umorismo come negli anni che stiamo vivendo. In rete l’umorismo ha preso tantissime nuove strade e nuove forme, i giganti dello streaming hanno portato ad un nuovo livello la veicolazione della stand up comedy e delle sue star mentre le serie tv hanno moltiplicato in ampiezza e quantità i tipi di commedia e i suoi generi. Il cinema, in tutto questo, le commedie quasi non si vedono più, quelle romantiche sono ...

Evento Netgear Nighthawk pro gaming : priorità ai Gamer! : Si è svolto qualche giorno fa – 12 Aprile 2018, Milano – l’Evento Netgear Nighthawk Pro gaming nato con lo scopo di presentare la prima nuovissima serie di prodotti Netgear progettati appositamente per il gaming. Protagonista assoluto dell’Evento è stato il Netgear Nighthawk Pro gaming XR500 che abbiamo già avuto modo di testare e recensire per voi. Ma riassumiamo brevemente quello che è stato detto: Evento Netgear L’Evento Netgear si è svolto ...

The Witch and the Hundred Knight 2 : Recensione - Trailer e Gameplay : Nippon Ichi in collaborazione con Nis America, porta su PS4 il sequel di The Witch and the Hundred Knight, il celebre Action JPRG uscito su PS3 e nel 2016 anche su PS4 con una versione rimasterizzata, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. The Witch and the Hundred Knight 2 Recensione Pur trattandosi di un sequel, The Witch and ...

MIDNIGHT DELUXE : Recensione - Trailer e Gameplay : Arriva su Nintendo Switch un mini capolavoro prodotto da Ratalaika Games, ci stiamo riferendo a MIDNIGHT DELUXE, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. MIDNIGHT DELUXE Recensione MIDNIGHT DELUXE è un puzzle game semplice, intuitivo ed economico, acquistabile tramite l’eShop della console. Lo scopo nel gioco è quello di far spiccare il volo MIDNIGHT nello scenario allo scopo di ...

Atari pubblica Night Driver - una versione moderna del classico racing Game : Night Driver è un gioco di corse arcade prodotto da Atari nel 1976 in versione cabinato e successivamente pubblicato nel 1978 per Atari 2600 e per Commodore 64 nel 1982. Il remake per dispositivi mobili è caratterizzato da una grafica in 3D e varie ambientazioni esotiche urbane più o meno trafficate, in cui potrete sfrecciare esclusivamente di notte a alla guida di vari bolidi. L'articolo Atari pubblica Night Driver, una versione moderna del ...