wired

: Game Night è quella rara commedia che si è meritata un posto al cinema #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Game Night è quella rara commedia che si è meritata un posto al cinema #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - Viadigitale : Game Night è quella rara commedia che si è meritata un posto al cinema - Wired - Lauraenientepiu : Game Night è quella rara commedia che si è meritata un posto al cinema -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Non si è mai lavorato così tanto sull’umorismo come negli anni che stiamo vivendo. In rete l’umorismo ha preso tantissime nuove strade e nuove forme, i giganti dello streaming hanno portato ad un nuovo livello la veicolazione della stand up comedy e delle sue star mentre le serie tv hanno moltiplicato in ampiezza e quantità i tipi die i suoi generi. Il, in tutto questo, le commedie quasi non si vedono più, quelle romantiche sono quasi totalmente scomparse e rimangono al massimo alcune star come Will Ferrell in grado di giustificare un biglietto. Ora lasta nei film d’azione di Edgar Wright, in quelli di Tarantino, in quelli di Sorrentino o addirittura in quelli di Scorsese (vedasi l’umorismo contenuto in The Wolf of Wall Street).fa l’operazione contraria, è unacon degli spunti d’azione che si merita ogni secondo di proiezione. Scritta da ...