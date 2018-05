Frassino americano termicamente modificato per realizzare un’abitazione moderna firmata

meteoweb.eu

: Il frassino americano termicamente modificato di AHEC è stato utilizzato dallo studio Haus per le pareti esterne di… - ArketipoMag : Il frassino americano termicamente modificato di AHEC è stato utilizzato dallo studio Haus per le pareti esterne di… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Gli scavi di Copperwood hanno avuto inizio nell’autunno del 2015 per dar seguito al sogno di una famiglia americana formata da quattro persone che era alla ricerca di una dimora sobria,ed efficiente dal punto di vista energetico. Il nome dell’edificio, pensato dal figlio del proprietario, trae ispirazione dal colore dei boschi e del paesaggio circostanti; un luogo intatto e naturale adiacente a terreni agricoli e a fauna selvatica, ma non ideale per l’agricoltura. Fondamentalmente, la soluzione di design ha raggiunto un equilibrio tra le esigenze di vita del proprietario e l’amore per il viaggio. Dei 20 acri di terreno, circa 3 erano disponibili per la costruzione, con gran parte delle restanti zone umide in superficie. Di quei 3 ettari, un oleodotto abbandonato era posizionato da nord-ovest a sud-est, contribuendo a restringere ulteriormente le possibili location ...