Francesco Gabbani ritorna con “Selfie del Selfie” un video celebrativo realizzato con

Selfie Del Selfie - Francesco Gabbani | Testo - Audio - MP3 : Canzone Francesco Gabbani, Selfie Del Selfie: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Francesco Gabbani è Selfie Del Selfie: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. “Selfie del Selfie” era una traccia fantasma dell’album “Magellano”… Ma oggi, grazie alla vostra collaborazione, diventa un regalo per festeggiare un anno […]

Francesco Gabbani : è uscito il nuovo video "Selfie del Selfie" : Traccia fantasma dell'ultimo album "Magellano"

Francesco Gabbani : nuovo video per omaggiare i fan : "Selfie del selfie" è ora disponibile in streaming e in download. E per chi non vuole perdersi il #GabbaLive18 ecco le prime date del tour: - 6 luglio: Codroipo , Udine, - 8 luglio: Vigevano , Pavia, ...

Video Selfie del Selfie di Francesco Gabbani - un omaggio ai fan prima del #GabbaLive18 : Selfie del Selfie di Francesco Gabbani è la traccia fantasma dell'album Magellano. Il brano è stato inserito oggi all'interno di un Video che anticipa il lancio del tour 2018, una mini tournée di sei appuntamenti che tra luglio ed agosto porteranno Gabbani live in tutta Italia. Il Video di Selfie del Selfie di Francesco Gabbani è un omaggio ai fan che lo hanno seguito nel corso dello scorso tour di concerti ed anticipa il mini tour estivo ...

Amici 17 – Il Serale – Terza puntata del 21 aprile 2018 – Ospiti : Rita Pavone - Loredana Bertè e Francesco Gabbani. : Amici 17 – Il Serale è tornato nel sabato di Canale 5 e stasera va in scena la Terza puntata. Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta, la direzione artistica affidata a Luca Tommassini che ha preso il posto di Giuliano Peparini che ha seguito il programma negli ultimi quattro anni. Al termine delle nove puntate il talent ideato e condotto da Maria De Filippi eleggerà […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Terza puntata del 21 ...

Video di Francesco Gabbani ad Amici con Irama e Zic - da Estate ad Occidentali’s Karma aspettando il nuovo album : Terzo ospite del serale del 21 aprile dopo Rita Pavone e Loredana Berté, Francesco Gabbani ad Amici 2018 ha presentato i suoi più recenti successi con un'esibizione a tre voci insieme ad Irama e Zic. I due cantautori della squadra Bianca di quest'edizione del serale si sono esibiti col vincitore di Sanremo 2017 in un breve medley composto da due brani. L'esibizione è partita con Estate, singolo scelto per la stagione estiva del 2017 subito ...

Concerti di Francesco Gabbani nel 2018 dopo le hit Occidentali’s Karma e Tra le granite e le granate : I Concerti di Francesco Gabbani nel 2018 coinvolgeranno sei località italiane. Il cantautore toscano ha annunciato nelle scorse settimane sei appuntamenti estivi che tra il 6 luglio e il 26 agosto lo vedranno protagonista di alcuni live da nord a sud Italia. Il 6 luglio, Francesco Gabbani sarà in concerto a Codroipo (Ud) presso Villa Manin; l'8 luglio si esibirà al Castello Sforzesco di Vigevano e il 26 luglio al Castello Scaligero di ...

Francesco GABBANI/ Il nuovo album già nel 2019? Il Cantante : "Sarà distante da Magellano" (Amici 2018) : FRANCESCO GABBANI, che questa sera sarà protagonista della seconda fase del serale di Amici 2018, è già al lavoro per dare vita al suo nuovo album. Info, news e anticipazioni(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 08:33:00 GMT)

Amici17 - Francesco Gabbani - Rita Pavone e Loredana Bertè ospiti della terza puntata : Domani, sabato 21 aprile, in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi conduce la terza puntata del talent show. Sono rimasti in 11 i ragazzi che si contendono la vittoria di Amici17 : 5 nella squadra ...

Francesco Gabbani - Rita Pavone - Loredana Bertè tra gli ospiti di Amici 2018 nel 3° serale del 21 aprile : Francesco Gabbani, Rita Pavone, Loredana Bertè: sono stati annunciati gli ospiti di Amici 2018 nel 3° serale in onda sabato 21 aprile. Domani, 21 aprile, i concorrenti in gara ad Amici di Maria De Filippi potranno duettare con tre ospiti italiani, due saranno presenti nella corale iniziale della prima fase, l'altro è atteso per un duetto singolo. Rita Pavone e Loredana Bertè, ospiti di Amici 2018 nel 3° serale, apriranno la puntata. Si ...

Francesco Gabbani chiude lo studio per aprire Lovers : Inaugura il festival dei film con tematiche omosessuali. 'Non sono gay ma appoggio la causa dei diritti per tutti' Mentre l'album Magellano, giunto al quarto singolo, non ha ancora finito il suo ...

Francesco Gabbani : «Il pubblico è e rimarrà sempre il mio più autentico specchio e la mia più grande fonte di ispirazione» : Dopo lo straordinario anno 2017 che lo ha visto ai vertici di tutte le classifiche e detentore di diversi record, Francesco Gabbani è ora impegnato con la stesura del suo nuovo album in studio. Ma la voglia del palco e del pubblico è tanta: ecco quindi che, a sorpresa arriva l’annuncio di un mini-tour estivo (Luglio e Agosto), che lo vedrà esibirsi in straordinarie location all’aperto. La scelta di ambientazioni suggestive creerà indimenticabili ...