Fortnite | i giocatori scoprono l' impronta di un dinosauro

Un college statunitense offre ricche borse di studio a giocatori esperti di Fortnite : I college statunitensi hanno da tempo affiancato ai programmi sportivi per gli studenti quelli interamente dedicati agli eSport. Non solo quarterback e cheerleader insomma, ma anche sport elettronici che hanno assunto col tempo una rilevanza fondamentale tra gli adolescenti.La Ashland University dell'Ohio ha recentemente annunciato che il proprio programma di eSport si arricchirà di una nuova "disciplina", Fortnite, vantando il fatto di essere ...

I giocatori avvistano delle meteore nei cieli di Fortnite : cosa significherà? : Fortnite, l'apprezzatissimo titolo di Epic Games, che a quanto pare sta riscuotendo un grande successo anche nella sua versione per dispositivi mobile, può contare su una vastissima base di giocatori che, ultimamente, stanno assistendo a un evento piuttosto particolare.Stando a quanto riportato da Kotaku, nei cieli di Fortnite ha fatto la sua comparsa una meteora. I giocatori hanno creduto si trattasse di una semplice aggiunta da parte degli ...

Più di 100 giocatori in Fortnite Battle Royale? Cosa ha svelato Epic Games : Non c'è dubbio che lo sparatutto in terza persona di Epic Games, Fortnite, è al centro di tutte le attuali discussioni sui videogiochi dato il suo enorme successo. C'è chi lo ama e chi lo odia. Ogni settimana i giocatori ricevono nuovi contenuti e aggiornamenti per mantenere il gioco fresco e interessante. Da sempre però si parla di un possibile aumento dei soliti 100 giocatori presenti nella modalità Battle Royale. Più di 100 giocatori in ...

Epic Games si scusa per i problemi di Fortnite delle ultime ore e regala due oggetti ai giocatori : Avrete certamente notato che Fortnite ha avuto problemi nelle ultime ore. Tantissimi giocatori sono rimasti bloccati nella giornata di ieri, abbandonati alla prospettiva di non poter accedere al loro gioco e passare una serata in compagnia dell'apprezzato titolo di Epic.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, gli sviluppatori, in un post sul blog, si sono scusati per il fatto che Fortnite sia rimasto offline nella giornata di ieri. "Siamo ...

Fortnite Mobile su iOS disponibile per tutti i giocatori : Come segnalato da VG247.com, i giocatori di Fortnite Mobile in versione iOS hanno dovuto faticare non poco per ricevere un invito e poter così lanciarsi in partita. Fortunatamente Epic Games, come dichiarato con un tweet ufficiale del profilo dedicato al gioco, è stata in ascolto e ha deciso di aprire le porte del gioco a tutti su iOS rimuovendo così la necessità di ricevere inviti.Fornite Battle Royale Mobile supporta la versione di iOS 11 e ...

Fortnite : i giocatori lamentano la trascuratezza della modalità "Salva il Mondo" : Il successo di Battaglia Reale ha spostato l'attenzione degli sviluppatori, a quanto lamentano gli utenti, portando a trascurare Salva il Mondo.Su Reddit è infatti scoppiata una controversia nella quale i giocatori lamentano la mancanza di contenuti per Salva il Mondo, modalità presente nel gioco base, mentre Battaglia Reale riceve aggiornamenti frequenti e costanti.Salva il Mondo non starebbe ricevendo alcuni importanti aggiornamenti promessi ...