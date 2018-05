“Flavio Insinna imbarazzante” Questa è una bomba | la voce arriva da uno molto bene

caffeinamagazine

: 'Insinna imbarazzante, cosa sta facendo per prendersi l'Eredità di Frizzi'. Rai, retroscena-vergogna / Guarda - noitre32 : 'Insinna imbarazzante, cosa sta facendo per prendersi l'Eredità di Frizzi'. Rai, retroscena-vergogna / Guarda - ClaudioFarana : RT @ClaudioFarana: Carlo Conti cachet Sanremo 650.000€ A.Clerici 1.500.000€ annui Flavio Insinna 1.420.000€ LuciaAnnunziata1.380.000€.. htt… - katrinaamore : RT @fausto_masi: Giulia Salemi si vuole pulire l’immagine come Flavio Insinna,dicendo cose intelligenti #sbandati -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Fabrizio Frizzi si è spento a 60 anni appena il 26 marzo 2018. La causa ufficiale è un’emorragia cerebrale. Ma quel che è venuto fuori in seguito alla sua morte è che Frizzi fossemalato (e consapevole di esserlo). Pare che Frizzi avesse una serie di tumori inoperabili e fosse pienamente consapevole del fatto che non sarebbe vissuto a lungo. Ma non si è mai pronti completamente alla morte. Specie di una persona alla quale si vuol. E Frizzi era uno a cui un po’ tutti volevano. Era uno sempre sorridente, allegro, mai sopra le righe, sempre rispettoso del suo pubblico e dei suoi concorrenti: tutti lo amavano e lo consideravano uno di casa. E la notizia della sua morte è stata una vera doccia fredda che ha stravolto tutti: dai colleghi, agli amici, alla gente comune che lo stimava e, appunto, gli voleva. Ma la vita, lo sappiamo, deve andare avanti anche quando ci sembra ...