Fisco - Agenzia entrate : 455mila le richieste di "rottamazione" : Nella "classifica" per regione, il Lazio è in testa con circa 77mila domande presentate, seguita dalla Lombardia (circa 58mila).

Fisco - 730 precompilato dal 2 maggio 2018/ Agenzia delle Entrate : come e chi può accedere online - scadenze : Fisco , 730 precompilato dal 2 maggio 2018 : come accedere al sito dell' Agenzia delle Entrate , chi riguarda, i vantaggi e quali sono le scadenze generali.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:33:00 GMT)

Fisco / Oltre 1 milione di accessi al 730 precompilato. Elenchi Agenzia delle Entrate per il 5x1000 : Fisco , il 730 precompilato 2018 sta avendo un certo successo tra gli italiani con Oltre 1 milione di accessi . L' Agenzia delle Entrate pubblica gli Elenchi del 5x1000 (Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 15:54:00 GMT)

Fisco - SPESOMETRO LIGHT/ Inviate 1 - 3 miliardi di fatture all’Agenzia delle Entrate : FISCO , con lo SPESOMETRO LIGHT sono state Inviate all'Agenzia delle Entrate 1,3 miliardi di fatture . Si è ancora in tempo per evitare le sanzioni più pesanti(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 16:01:00 GMT)

Fisco ai cittadini/ Agenzia delle Entrate spiega come lo Stato usa le tasse. I dati Irpef delle dichiarazioni : Fisco ai cittadini , l'amministrazione finanziaria spiega come lo Stato usa le tasse. Un'iniziativa dell' Agenzia delle Entrate che riguarda circa 30 milioni di italiani(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 16:19:00 GMT)

Fisco - dichiarazione dei redditi – L’Agenzia delle Entrate : “Ecco come lo Stato usa le tasse” : Arriva a metà aprile, con la stagione delle dichiarazioni dei redditi, una pagina informativa personalizzata nel ‘cassetto’ delL’Agenzia delle Entrate con la quale circa 30 milioni di contribuenti potranno conoscere come sono state utilizzate le imposte che hanno versato nell’anno precedente. Quanto degli importi pagati all’erario è servito per finanziare la scuola e quanto la sanità, che importo è servito a pagare i servizi di ...