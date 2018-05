Fiorentina | Simeone | ' Interesse del Milan? Vi dico'

Fiorentina - tutti pazzi per Simeone : Fiorentina, tutti pazzi per Simeone La tripletta al Napoli ha spento i sogni scudetto degli azzurri, ma ha acceso i riflettori di mezza Europa su Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, legato alla Fiorentina fino al 2022, è entrato nel mirino di Valencia, Villarreal e Siviglia mentre dalla Premier League è forte l’interessamento del Tottenham. Intanto i […]

Fiorentina - il sindaco Nardella esalta Simeone : “Un Simeone immenso in una Fiorentina completa e straordinaria. Ora l’Europa è più vicina”. Così, attraverso il proprio profilo Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto celebrare l’importante e prestigioso successo ottenuto dalla squadra viola contro il Napoli, complimentandosi in particolare con il giovane attaccante argentino autore di una tripletta. L'articolo Fiorentina, il sindaco Nardella esalta ...

Fiorentina-Napoli 3-0 : tripletta di Simeone - Koulibaly espulso. Gol e highlights : Fiorentina-Napoli 3-0 34', 62' e 90'+4 Simeone TABELLINO Fiorentina , 4-3-1-2, : Sportiello; Laurini , 62' Gaspar, , Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj , 84' Cristoforo, , Veretout; ...

Fiorentina-Napoli 3-0 La tripletta di Simeone spezza il sogno di Sarri. Juve a +4 Classifica|Torino-Lazio 0-0 : Il Cholito procura il rosso di Koulibaly dopo appena 8 minuti. I sarriani in dieci faticano a sviluppare il consueto gioco e l’argentino li punisce tre volte. Napoli ora -4 dalla Juve

Calcio - Serie A 2018 : Fiorentina-Napoli 3-0. Il Cholito Simeone condanna i partenopei. Addio scudetto? : Doveva essere la partita del possibile sorpasso, invece molto probabilmente la trentacinquesima giornata condanna il Napoli. All’Artemio Franchi i partenopei escono sconfitti per 3-0 da una super Fiorentina guidata da un Giovanni Simeone in condizioni monstre e dicono Addio alle chances di scudetto: gli azzurri infatti si trovano a -4 dalla Juventus con sole tre partite da giocare. La partita si mette subito male per i campani che ...