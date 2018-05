Finisce in un dirupo col camion e per 4 giorni sopravvive nei boschi senza cibo né acqua

Malore alla guida : Finisce con l'auto in un dirupo : La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta nel territorio del comune di Carife, in Contrada Pineta, dove un uomo di 62 anni, probabilmente a causa di un Malore , ...

Sbaglia la curva e Finisce in un dirupo : vercellese in ospedale : Un uomo di 58 anni, residente a Vercelli, ha rimediato 40 giorni di prognosi a causa di una brutta caduta in moto, avvenuta nei giorni scorsi lungo la provinciale 10 del Monferrato, a Varengo di ...

Utilitaria Finisce in un dirupo - più feriti portati in ospedale : L'autovettura ribaltata Autovettura - una Fiat Punto - in un dirupo. E' accaduto nel tardo pomeriggio lungo via Lago Pergusa, sulla strada provinciale 71 che collega Cannatello a Casale Bosco. Due, ...