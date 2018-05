Finanziaria | regalati 3 milioni di euro a parenti e amici

Blastingnews

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - fioranialex : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) La Legge di Bilancio 2018, approvata a dicembre 2017, oltre a contenere misure urgenti per far quadrare I conti dello Stato italiano e venire incontro alle famiglie e alle imprese, conterrebbe, secondo quanto rivelano Domenico Affinito e Milena Gabanelli sul "Corriere della Sera", un vero e proprio regalo di circa 3dinei confronti della Isiamed digitale srl, società di software con sede nella Capitale in Via Cola di Rienzo 44. Ad accorgersi della sostanziosa elargizione sarebbe stato il ministro uscente dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Ma solo dopo che la notizia è iniziata a circolare sui vari social network. La reazione del ministro Il ministro Calenda, dopo un primo evidente imbarazzo, ha appurato che i senatori Pietro Langella e Antonio Milo, di area Verdiniana, il 30 novembre 2017 presentavano un emendamento che, ufficialmente, sarebbe servito a promuovere un ...