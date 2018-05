FINANZA Così il dollaro può aumentare lo scontro tra Usa e Ue

Media - FINANZA e porti in Africa - così Bolloré ha costruito il suo impero : Al gruppo del finanziere bretone, fermato dalle autorità francesi per sospetta corruzione in Africa, fa capo un portafoglio borsistico che a fine 2017 aveva un valore complessivo di 7,4 miliardi di euro. Include una quota diretta in Mediobanca e partecipazioni indirette in Telecom Italia, Ubisoft, Mediaset, Telefonica e Fnac Darty. Molto redditizio il business della logistica, con 18 porti controllati dal gruppo nel continente Africano...

SPY FINANZA/ Così la Cina può mandare in tilt i mercati : In Cina potrebbe verificarsi un crac nel settore creditizio, oltre che partire un'ondata deflattiva che potrebbe contagiare il resto del mondo.

SPY FINANZA/ Così la Bce usa Deutsche Bank per portare avanti il Qe : La Banca centrale europea ha mandato un messaggio alla Germania, attraverso Deutsche Bank, per segnalare la volontà di andare avanti con il Quantitative easing.

Strumenti e funzioni mai viste : così cambia la FINANZA di domani : L'indicazione è che le competenze degli asset manager nella gestione attiva restano imprescindibili ma la scienza dei dati le potenzierà, sfruttando il nuovo 'oro nero' a vantaggio degli investitori. ...

SPY FINANZA/ Così il debito aumenta il potere del 'Grande fratello' globale : debito e sistemi di controllo e influenzamento del voto attraverso i big data sono due temi che non sono poi Così distanti come potrebbe sembrare.