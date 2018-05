Festa della mamma | Fondazione Telethon e UILDM nelle piazze di tutta Italia con i Cuori

Lamezia - gli atleti della Lucky Friends alla "Festa Popolare Santa Croce" per non dimenticare le tradizioni : Lamezia Terme - Da tempo la parrocchia di Santa Lucia oggi attraverso l'associazione "EsanctaLucia" ripropone la festa Popolare della Santa Croce che anticamente era organizzata per ogni via da gruppi ...

Medici Senza Frontiere ospite di Fosforo : la Festa della scienza 2018 a Senigallia : " Quella della festa della scienza è un'occasione unica per MSF per incontrare bambini e ragazzi e stimolarli a riflettere e a confrontarsi, con la difficile realtà di tanti loro coetanei che ...

Festa del Podista - le foto e la classifica della corsa di Tavola : Prato, 1 maggio 2018 - Oltre 800 persone hanno partecipato alla 25esima edizione della Festa del Podista , tradizionale appuntamento podistico che si tiene a Tavola il primo maggio. Sono 320 i podisti ...

Mattarella - Festa del lavoro e della democrazia : “Inaccettabile la disoccupazione al Sud” : «La disoccupazione dei giovani è ancora troppo elevata, e al Sud la mancanza di lavoro ha proporzioni inaccettabili». Parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso al Quirinale, in occasione del Primo Maggio. festa del lavoro è anche «festa della democrazia», ha detto il Capo dello Stato. «Il lavoro sta cambiando e ci ...

Le foto della Festa gaelica per l’arrivo della primavera - all’alba : Cioè il primo maggio secondo l'antica tradizione celtica, che si celebra danzando prima che sorga il sole e saltando sopra a un fuoco The post Le foto della festa gaelica per l’arrivo della primavera, all’alba appeared first on Il Post.

Festa della mamma 2018 : data - origini e storia : Quando si festeggia, nel resto del mondo. Come si diceva, l'istituzione della Festa è relativamente recente, per questo motivo varia di nazione in nazione. In Norvegia , ad esempio, si festeggia ogni ...

Concerto del Primo Maggio : messa in onda e orari della maniFestazione canora : Sul piccolo schermo di Rai3, via radio su Radio2, sui social backstage e diretta della manifestazione.

Festa della salute a Ragusa : Voluta dall'Asp di Ragusa, la Festa della salute si terrà presso il Basaki Life Club. La maniFestazione è finalizzata alla promozione dello sport

Inizia Maggio - arriva la Festa della Mamma : ecco la DATA : Maggio è ormai Iniziato: in questo mese, come ogni anno, torna la Festa della Mamma, il giorno in cui celebriamo le nostre madri, coloro che ci hanno dato la vita: ma quand’è di preciso la Festa della Mamma 2018? Qual è la DATA? Innanzitutto la Festa della Mamma si festeggia la seconda domenica di Maggio, ogni anno: nel 2018 la DATA è quindi il 13 Maggio. Originariamente la DATA era fissa, l’8 Maggio, ma si è poi deciso di rendere la DATA ...

San Simplicio - ecco il programma della Festa. Ci sarà anche il concerto di Fausto Leali. : L'appuntamento con la Sagra delle cozze è per sabato 12 maggio al parco Fausto Noce e la stessa sera, il palco degli spettacoli ospiterà il concerto del chitarrista dei Pooh, Dodi Battaglia. Il Palio ...

Rimini FC. Tutte le immagini della Festa promozione e la presentazione al Coconuts : Iniziamo con l' intervista realizzata prima del calcio d'inizio al patron biancorosso, Giorgio Grassi: Video Management , Video Hosting , Video Streaming , Video Platform

Primo maggio - salta per maltempo la maniFestazione della Cgil a Villacidro - Sardiniapost.it : ... iniziativa a Monte Claro sul tema dei migranti in programma dalle 15 alle 21 con una grande festa delle comunità straniere presenti in Sardegna tra degustazioni e spettacoli dal palco. 'In Sardegna ...

La Festa della mamma e del papà vengono abolite perchè discriminano i gay : Domenica 13 maggio in Italia e in altre parti del mondo si celebrera' la festa della mamma. All'asilo Chicco di grano, nel quartiere Ardeatino a Roma, la ricorrenza è stata abolita insieme a quella del papa', per far posto ad una celebrazione più inclusiva e non discriminatoria nei confronti delle famiglie con genitori dello stesso sesso. La scelta è maturata a to delle proteste da parte di una coppia gay. Subito sono arrivate le critiche da ...