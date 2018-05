Ferrara | dopo 16 anni scopre che il voto di laurea è sbagliato | denuncia l' Università

La Spal ferma la Juve : a Ferrara finisce 0-0 - per i bianconeri un pari dopo 12 vittorie : I campioni d’Italia giocavano per il +7 sul Napoli, la squadra di Semplici li imbriglia: domenica il Napoli potrà riportarsi a -2

Ferrara - muore a 9 anni dopo malore in doccia/ Ultime notizie : funerali di Erik - il padre "ero davanti a lui” : Ferrara, muore a 9 anni dopo malore in doccia: Erik si è accasciato sotto gli occhi del padre, oggi i funerali in attesa che l'autopsia possa fare chiarezza sulle cause del decesso.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 15:22:00 GMT)