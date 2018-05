Fedriga | superare veti | con M5s ripartire su cose da fare Altrimenti si torna alle urne

rainews

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Il neo governatore del Friuli Venezia Giulia apre ancora una volta ai grillini per cercare di dare un nuovo esecutivo al Paese, accogliendo così l'invito del Capo dello Stato che ieri dal Quirinale - in occasione del 1 maggio - aveva invitato tutti a pensare al bene comune e non agli interessi di parte