Fedriga | nuove trattative senza veti con M5s per governo o voto

Fedriga : "Nuove trattative col M5s oppure si torni al voto" : "Noi aspettiamo le decisioni del presidente Mattarella confidando nella sua saggezza, faremo tutti gli sforzi per capire se i 5 stelle cambieranno per la quarta volta idea", mentre "noi non abbiamo mai cambiato posizione dopo il 4 marzo". A dirlo è il neo presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.Il leghista poi lancia un invito ai pentastellati: "Superiamo la stagione dei voti e ...