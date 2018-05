Fed | i tassi restano invariati ma continueranno a salire

Per Mester - Fed - appropriato proseguire nel rialzo dei tassi : "Se l'economia evolverà come prevedo, credo che ulteriori aumenti graduali dei tassi saranno appropriati quest'anno e il prossimo", ha dichiarato giovedì, parlando presso la University of Pittsburgh. ...

Fed - Rosengren : 'almeno tre rialzi tassi nel 2018 a fronte di economia in crescita' : Secondo il presidente della Fed di Boston, Eric Rosengren, la Federal Reserve dovrà aumentare i tassi di interesse almeno tre volte quest'anno di fronte a una robusta economia statunitense, anche se eventuali interruzioni degli scambi rappresentano dei rischi. Rosengren ha tracciato un quadro ottimistico della forte crescita dell'occupazione negli Stati Uniti, di ...

Per Kashkari - Fed - livello tassi non può dipendere da debito : In ogni caso, ha concluso Kashkari, una vera e propria guerra commerciale con la Cina va evitata per l'impatto che avrebbe sull'economia Usa e su quella globale. , RR - www.ftaonline.com,

Fed ottimista sull'inflazione vede tassi ancora in salita : La banca guidata da Jerome Powell avverte che una guerra commerciale potrebbe danneggiare l'economia statunitense. "La prospettiva di ritorsioni da parte di altri Paesi, così come altre questioni e ...

Fed ottimista sull'inflazione vede tassi ancora in salita : La banca guidata da Jerome Powell avverte che una guerra commerciale potrebbe danneggiare l'economia statunitense. "La prospettiva di ritorsioni da parte di altri Paesi, così come altre questioni e ...

Tassi USA - Kaplan - Fed Dallas - vede rallentamento rialzo tassi : Altri due rialzi dei tassi e poi si rallenta . E' il percorso della stretta monetaria descritto dal governatore della Federal Reserve Bank di Dallas, Robert Kaplan . Per il banchiere, "il 2018 ...

Fed - Evans ottimista su inflazione sostiene aumenti tassi : 'La politica fiscale è stata molto più favorevole a un'ulteriore crescita e quindi la necessità di una politica monetaria accomodante è minore di quanto fosse prima', ha detto Evans ai giornalisti ...

Usa - il presidente della Fed Powell : 'L'aumento dei tassi sarà graduale' : Secondo il Chairman la crescita dell'economia Usa procede con un 'passo solido' e giustifica l'aumento dei tassi , che sarà 'graduale'. Alzarli troppo lentamente 'potrebbe rendere necessarie strette ...

Per Bullard - Fed - non necessari nuovi aumenti dei tassi Usa : Per Bullard, che non sarà membro votante del Federal Open Market Committee , Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie, fino al 2019, "l'attuale impostazione della politica ...

Mester - Fed - sostiene ulteriori rialzi tassi in 2018 e 2019 : "Sto monitorando gli sviluppi e anche se vedo rischi per l'outlook, in questa fase non mi hanno portato a cambiare le mie prospettive per l'economia globale", ha dichiarato parlando lunedì alla ...

La Fed di Powell alza i tassi e prosegue con la stretta : I Fed Funds salgono all’1,5-1,75%, ma l’attività economica, spiega il comunicato, prosegue ora a un ritmo «moderato». I governatori aggiungono però un nuovo rialzo nel 2019, mentre per quest’anno si continua a puntare ad altri due ritocchi...

Fed : debutto da falco per Powell - rialzi tassi solo l'inizio : Tanto piú che l'economia Usa migliora e dovrebbe beneficiare degli stimoli fiscali voluti da Donald Trump. Tuttavia sul mercato valutario, cosí come su quello azionario, le rassicurazioni sui tre ...

Banche centrali : focus oggi sulla BoE dopo il rialzo dei tassi della Fed - analisti - : Banche centrali ancora sotto i riflettori. Se ieri è stato il giorno della Federal Reserve , Fed, con il primo rialzo dei tassi dell'era Powell, oggi c'è in calendario la riunione della Bank of ...

Fed alza tassi e stime Pil e inflazione. Powell : guerre commerciali il rischio maggiore su outlook : Come da attese, la Federal Reserve di Jerome Powell ha alzato i tassi sui fed funds Usa di 25 punti base , al nuovo range compreso tra l'1,5% e l'1,75%. E' stato il primo intervento di quest'anno, ...