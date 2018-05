Fascismo | in Veneto ho trovato souvenir con scritto ‘Viva il Duce’ Non ho apprezzato

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 maggio 2018) In questi giorni mi sono preso qualche momento di pausa, andando al mare in una bellissima località veneta. Girando per le strade, mi cade l’occhio su un negozio die, in particolare, su alcune tazze della serie “Keep calm and...” alle quali si usa associare una marea di frasi ironiche e spiritose. Ma, su una di queste il mio sguardo si è posato inorridito! Alla frase introduttiva, seguiva il motto “…e viva il duce” (vedere foto allegata che ho scattato). Sono rimasto davvero esterrefatto. Ho perfino postato la foto in Facebook: Ancora più allibito sono rimasto da alcune risposte di persone che sostengono che “non sono questi i problemi”, “per una tazza cosa vuoi che sia…”. Permettetemi di dissentire con vigore da queste prese di posizione superficiali; proprio dalle piccole cose si iniziano a sdoganare dogmi e pensieri pericolosi. Se non è apologia del...