Falla nell' algoritmo del ministero della Salute britannico | saltano gli screening per il

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Per erroreinformatico del, 450 mila donne non hanno effettuato lomammografico per il tumore al seno. Di queste, tra le 135 e le 270 potrebbero aver perso la vita. Lo ha dichiarato il ministro, Jeremy Hunt, che si è scusato per "il grave fallimento". E' stato disposta un'indagine indipendente per identificare la. "Tragicamente è probabile che ci siano alcune persone tra le 450 mila che sarebbero vive oggi se non ci fosse stato l'errore", ha riconosciuto il ministro.