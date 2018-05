Facebook | Zuckerberg lancia sito incontri

Facebook : Zuckerberg lancia il sito incontri - sarà come Tinder : Facebook sbarca nel mercato dei siti di incontri, come Tinder. Lo ha annunciato il patron Mark Zuckerberg, aprendo la conferenza annuale degli sviluppatori di software a San Jose, California, dove ha ribadito i suoi sforzi per proteggere i dati degli utenti dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. La nuova funzione di ‘dating’, ha spiegato, “è destinata a costruire relazioni autentiche e durevoli, non solo di una serata”, ...

Facebook come Tinder/ Ecco Dating - servizio per incontri : Zuckerberg - "più controlli su privacy" : Facebook sfida Tinder, in arrivo Dating: la funzione per gli appuntamenti e gli incontri. Ma non solo: previsto maggiore controllo della privacy degli utenti(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 22:47:00 GMT)

Quali sono le novità di Facebook che Zuckerberg ha annunciato all'F8 : Mark Zuckerberg ha annunciato la rivoluzione di Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger e Oculus. Parlando all'F8, la tradizionale conferenza degli sviluppatori che si svolge a San Josè in Silicon Valley, il fondatore di Facebook ha cercato di spazzare via le ombre gettate sui social network (e in particolare sul suo) dallo scandalo ...

Zuckerberg : “Facebook è nato per migliorare il mondo - c’è chi l’ha usato per peggiorarlo” : Abbiamo sbagliato su privacy e sicurezza, e ci stiamo lavorando per garantirle in futuro. Questo però non deve fermare la nostra missione, che resta collegare tutto il mondo, e quindi dobbiamo continuare a costruire. E’ il messaggio centrale che Mark Zuckerberg ha lanciato aprendo F8, la conferenza dei developers di Facebook a San José....

Facebook - Zuckerberg : sarà possibile cancellare dati di navigazione - : Il fondatore del social network, dopo le polemiche degli ultimi mesi e lo scandalo Cambridge Analytica , ha annunciato che è allo studio uno strumento per eliminare la cronologia degli utenti. In ...

Zuckerberg annuncia uno strumento per cancellare i cookie da Facebook : San José – Uno strumento per cancellare i cookie da Facebook. Mark Zuckerberg lo annuncia un’ora prima di salire sul palco dell’F8, l’annuale conferenza per sviluppatori di Facebook. Mentre la gente è in coda per entrare nel centro conferenze e i giornalisti della stampa estera fanno colazione e discutono dei probabili annunci, rimbalza la notizia: il ceo ha fatto un post. “Nel tuo browser hai un modo semplice per cancellare i cookie e la ...

Londra ha messo Facebook nel mirino e aspetta Zuckerberg al varco : “La vostra azienda è il problema”. Così ha commentato tagliente il parlamentare britannico conservatore Julian Knight in uno degli scambi più accesi avuti con Mike Schroepfer, direttore tecnico di Facebook. Che giovedì si è fatto torchiare per quattro ore dalla commissione britannica sui media e il digitale, la stessa che sta indagando sull’impatto dei social media nelle recenti elezioni ...

Facebook - 205 account falsi di Zuckerberg : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Facebook - la novità che mancava è arrivata. La nuova incredibile funzione di Mark Zuckerberg è finalmente a nostra disposizione : come funziona e a cosa serve. Wow! : Si chiama “Local” ed è il software social che nasce dalle ceneri di Facebook Events. Per chi non lo ricorda Events non ha avuto vita facile (e duratura) e per questo Zuckerberg ha deciso di creare qualcosa di totalmente nuovo ma allo stesso tempo anche decisamente vecchio. Facebook Local è il nome della nuova applicazione lanciata dal sommo Mark che permette di scovare tutti gli eventi organizzati del mondo. È naturalmente gratuita e non ...

Scandalo Facebook - si avvicina l’audizione in Europa di Zuckerberg : L’ufficialità ancora non c’è, spiegano fonti comunitarie, ma è probabile che il Ceo del social network si presenti nelle prossime settimane

Facebook / Il riconoscimento facciale funziona? Zuckerberg preoccupato dal calo degli utenti : Facebook, il riconoscimento facciale funziona? Mark Zuckerberg preoccupato per il calo sensibile degli utenti giovani sul social network dopo lo scandalo Cambridge Analytica.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:52:00 GMT)