Facebook Messenger in arrivo un restyling completo e un tema Dark

Facebook annuncia numerose novità e una versione rinnovata di Messenger : Facebook introduce numerose novità nel corso del keynote inaugurale di F8, la conferenza dedicata agli sviluppatori che si è aperta oggi a San José, California. L'articolo Facebook annuncia numerose novità e una versione rinnovata di Messenger proviene da TuttoAndroid.

Weekend carico di novità per WhatsApp - Facebook - Messenger - Instagram - e Snapchat : ... particolarmente utile per i telefoni ufficialmente sprovvisti di tale feature, , e la facoltà di 'reagire' a suon di faccine ed emoticons alle Storie in live streaming , sulla stregua di quanto già ...

Virus video su Facebook Messenger? Eliminare l’ estensione EKO su Chrome e Firefox : Il Virus video su Facebook Messenger ha fatto registrare non poche vittime negli ultimi giorni. Molti utenti, anche in Italia, sono stati raggiunti attraverso la chat del social network da un in filmato fake girato da ignari contatti con a bordo proprio un fastidioso malware. Nonostante i nostri avvertimenti, non pochi sono caduti in trappola. Cosa fare dunque per Eliminare il rischio? Come già prennunciato, il Virus video su Facebook Messenger ...

Virus su Facebook Messenger via video YouTube : cosa non fare e quali rischi : In queste ore si sta diffondendo moltissimo un Virus su Facebook Messenger che ha le sembianze di un semplice video YouTube ma con la particolarità che questo sembrerebbe avere come protagonista proprio il malcapitato che lo riceve. Il messaggio che in molti stanno ricevendo sulla chat del social arriva da un nostro contatto che ci chiede di confermnare la presenza nella clip condivisa, tra l'altro invitandoci a vergognarci per quanto presente ...

Facebook controlla anche le chat su Messenger : Secondo quanto affermato da Facebook, Messenger non utilizza i dati dei messaggi per la pubblicità , ma la politica potrebbe estendersi oltre ciò che gli utenti di Messenger si aspettano. Per ...

Non solo Datagate. Facebook ha chiesto a ospedali condivisione dati pazienti. E legge chat Messenger : Fino allo scorso mese, poco prima che esplodesse lo scandalo Datagate, Facebook era in trattative con diversi ospedali americani per condividere in via anonima informazioni sui loro pazienti , ...

Facebook ha rimosso i messaggi inviati da Zuckerberg su Messenger : Mark Zuckerberg (Photo by Paul Marotta/Getty Images) Facebook ha cancellato alcuni messaggi scritti da Mark Zuckerberg. Tecnicamente, nessun utente può rimuovere dalla casella di posta del destinatario il messaggio che ha scritto, eppure tre diverse fonti hanno dichiarato a TechCrunch – portando prove a supporto – che vecchi messaggi di posta ricevuti dal ceo sono stati cancellati. I messaggi in questione appartengono a scambi risalenti al 2010 ...

Scandalo Facebook - parla Mark Zuckerberg / "Controllati tutti i messaggi su Messenger" : Scandalo Facebook, parla Mark Zuckerberg: il fondatore del social network al Congresso dell'11 aprile dopo l'enorme bufera che ha avvolto la piattaforma da lui ideata diversi anni fa.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 22:29:00 GMT)

La nuova ammissione di Mark Zuckerberg : "Facebook controlla tutti i messaggi scambiati su Messenger" : Facebook analizza il contenuto di tutti messaggi che gli utenti si scambiano sull'app Messenger con l'obiettivo di bloccare qualsiasi violazione delle proprie linee guida. A riferirlo è il Daily Mail. È stato lo stesso ceo del social network, Mark Zuckerberg - spiega il quotidiano inglese - a confermare questa politica nel corso di un'intervista con Ezra Klein, editore di Vox.Già al centro delle rivelazioni su Cambridge ...

Facebook Messenger supporta video in HD e foto a 360 gradi : Questa mattina Facebook ha rilasciato un piccolo aggiornamento per Messenger che ha introdotto il supporto ai video in HD ed alle foto a 360 gradi. In entrambi i casi non è possibile usare direttamente la fotocamera in-app. Le feature introdotte con l'ultimo update arricchiscono ulteriormente Messenger, l'esatto contrario della semplificazione promessa a gennaio. L'articolo Facebook Messenger supporta video in HD e foto a 360 gradi proviene da ...

Facebook Messenger : come eliminare i contatti e disattivare la sincronizzazione : come eliminare i contatti da Facebook Messenger ed evitare che vengano caricati nuovamente, per prima cosa occorre disattivare la sincronizzazione dei contatti tramite app su Android. disattivare o cancellare definitivamente account Facebook Facebook Messenger tiene traccia di contatti Il caso Cambridge Analytica ha portato alla luce ciò che il social network di Mark Zuckerberg ha fatto fin dalla sua nascita, accedere a dati, numeri di telefono, ...

Perché Risulto Sempre Online Su Facebook Messenger? : Sei Sempre Online su Facebook Messenger? Appari Sempre Online su Facebook Messenger? Non vuoi rimanere Sempre Online su Facebook Messenger con iPhone e Android? Ecco come risolvere il tuo problema Sempre Online Su Facebook Messenger Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Facebook, in particolare a Messenger, l’app di chat integrata nel social network e usata ogni giorno da milioni […]

Facebook Messenger : come eliminare i contatti e disattivare la sincronizzazione : come eliminare i contatti da Facebook Messenger ed evitare che vengano caricati nuovamente, per prima cosa occorre disattivare la sincronizzazione dei contatti tramite app su Android. disattivare o cancellare definitivamente account Facebook Facebook Messenger tiene traccia di contatti Il caso Cambridge Analytica ha portato alla luce ciò che il social network di Mark Zuckerberg ha fatto fin dalla sua nascita, accedere a dati, numeri di telefono, ...

In arrivo su Facebook Messenger foto e video temporanei fra le altre novità : Facebook Messenger sembra che abbia in serbo un mucchio di novità. Secondo quanto emerso dall'ultimo aggiornamento dell'app per iOS dovrebbero arrivare novità sia estetiche, sia funzionali relative all'implementazione di opzioni interessanti come la possibilità di inviare foto e video temporanei, di chiamare le pagine o di attivare la traduzione automatiche per le chat. L'articolo In arrivo su Facebook Messenger foto e video temporanei fra le ...