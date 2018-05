ilfattoquotidiano

: Facebook, game over per Cambridge Analytica. “Noi oggetto di accuse infondate” - fattoquotidiano : Facebook, game over per Cambridge Analytica. “Noi oggetto di accuse infondate” - _pavo_ : Domenica 6 maggio dalle 14.30 alle 15.30 nell’ambito di Rome Video Game Lab, presso Cinecittà Studios, si terrà all… - BTCagliari : ?2?? Chi ha detto pioggia? All’interno dell’evento Facebook tutti gli aggiornamenti sugli ??Internazionali ?? ?? ??… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018)per. La società, finita nella bufera per il furto di oltre 80 milioni di profili di elettori americani da, cessa immediatamente tutte le operazioni. “Negli ultimi mesiè statadi numeroseinfondate e, nonostante gli sforzi della società di correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che – si legge in una nota – non solo sono legali ma sono ampiamente accettate”. La società ha avviato le procedure di insolvenza in Gran Bretagna. Finisce così lo scandalo che stava per affondare la creatura di Mark Zuckerberg. Che anzi pensa a rilanciarsi con un “Dating”, una sezione del social dedicata a far incontrare i cuori solitari. L'articoloper. “Noidiinfondate” proviene da Il Fatto Quotidiano.