Facebook farà concorrenza a Tinder? Arriva il nuovo Messenger

Il post su Facebook dei Backstreet Boys per festeggiare i 25 anni farà impazzire tutti i loro fan : "Il 20 aprile 1993 siamo diventati i Backstreet Boys . Se ci avessero detto che 25 anni dopo avremmo ancora fatto musica insieme, non ci avremmo mai creduto. Grazie!" scrivono i cinque cantanti, domandando alla loro 'armata': "Chi è pronto per altri 25 anni ?". Lo scrivono sulla loro pagina ufficiale i Backstreet Boys , celebre band musicale degli anni '90 nel giorno in cui festeggiano un quarto di secolo dalla nascita del gruppo.I ...

Il caso del neodeputato Cecconi è potenzialmente esplosivo per M5s, perché rappresenta un nuovo Razzi, buono per ogni partito. Quanti ce ne sono come lui?

Facebook non farà più una sezione separata solo per le notizie : Ci ha rinunciato dopo l'esito di un esperimento in diversi paesi, molto criticato dagli editori e dai gestori delle pagine