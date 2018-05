Facebook e Instagram | grosse novità in arrivo

Weekend carico di novità per WhatsApp - Facebook - Messenger - Instagram - e Snapchat : ... particolarmente utile per i telefoni ufficialmente sprovvisti di tale feature, , e la facoltà di 'reagire' a suon di faccine ed emoticons alle Storie in live streaming , sulla stregua di quanto già ...

Come risolvere problemi di condivisione tra Instagram e Facebook (come collegare gli account) : Instagram, una delle altre app di Mark Zuckerberg, consente di condividere storie e post con il tuo account Facebook. Può accadere però che qualcosa vada storto e non riesci proprio ad effettuare la condivisione, com’è possibili risolvere questo problema? Come condividere le storie di Instagram su Facebook Innanzitutto vediamo Come fare perché le storie di Instagram vengano condivise in automatico anche su Facebook. Per fare questo occorre ...

Arriva ‘Mediterranean diet lovers’ su Facebook e Instagram : la prima social community dedicata alla dieta mediterranea : Rilanciare la dieta mediterranea promuovendone il patrimonio gastronomico, i suoi benefici nutrizionali e salutistici, il basso impatto ambientale, l’elevato valore socioculturale e la sua influenza positiva sulle economie locali. Sono questi gli obiettivi della International Foundation of mediterranean diet (IFMeD), nonché i quattro pilastri su cui si basa Mediet 4.0, il nuovo modello sostenibile di dieta mediterranea promosso da IFMeD. Per ...

Su Rai2 arriva TECHESAI il primo quiz in diretta su Facebook e Instagram : ... durerà quaranta puntate in diretta quotidiana e un turnover di ospiti - 'pescati' dalla Tv, dalla musica, dal web, dal cinema, dallo sport - arricchirà la prima edizione dell'unico quiz pensato per ...

Scandalo Facebook sfocia in Faceblock : 11 aprile senza social - WhatsApp e Instagram : Lo Scandalo Facebook con l'iniziativa Faceblock potrebbe avere la sua prima conseguenza devastante per il social network. Per mercoledì 11 aprile è previsto un boicottaggio totale della prima creatura di Mark Zuckerberg, ma anche di WhatsApp e Instagram per una mobilitazione che si spera possa essere per quanto possibile mondiale. In che cosa consiste la protesta che avverrà in concomitanza con l'intervento del noto CEO al Congresso degli Stati ...

Ict : Facebook social preferito tra italiani - Instagram sbanca tra giovani : Milano, 5 apr. (AdnKronos) – Facebook e WhatsApp si confermano i social preferiti tra gli italiani, mentre Instagram scala le classifiche e conquista soprattutto i giovanissimi. E’ quanto emerge dallo studio Blogmeter che ha condotto, per il secondo anno consecutivo, la ricerca ‘italiani e social Media’ intervistando 1.500 residenti, tra i 15 e i 64 anni, iscritti ad almeno un canale social. Facebook si conferma per ...

Ict : Facebook social preferito tra italiani - Instagram sbanca tra giovani (2) : (AdnKronos) – Instagram è il social di riferimento per seguire le celebrity (in crescita rispetto al 2017); YouTube e Pinterest invece sono utilizzati per trovare stimoli e idee. Crescono le menzioni di Facebook Messenger (+7%) come canale per comunicare con le aziende. La pubblicità su Facebook e Instagram è considerata utile come fonte di stimoli rispettivamente per il 26% e il 33% degli intervistati. Su questi social molti utilizzatori ...

Un italiano su tre non distingue la pubblicità su Facebook e Instagram : (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Dopo la prima edizione dell’anno scorso, anche nel 2018 torna la ricerca della società di analisi Blogmeter che indaga i comportamenti degli italiani su social network e piattaforme di messaggistica istantanea. Come l’anno scorso, lo studio Italiani e Social Media ha preso come riferimento un campione di 1500 persone residenti nel nostro paese tra i 15 e i 64 anni — ...

Video Buona Pasqua da inviare su Facebook - WhatsApp e Instagram : Gli auguri di Buona Pasqua stanno diventando sempre più social ed infatti non si utilizzano soltanto delle frasi ma anche delle immagini o dei Video da poter dedicare ai vostri contatti più cari. In questo articolo, infatti, troverete non solo delle frasi originali da poter modificare a vostro piacimento ma anche dei Video divertenti e ricchi di significato. Il destinatario del vostro messaggio sarà senza dubbio contento e soddisfatto di ...

Facebook - Youtube e Instagram sono il regno dei Cartoni Morti : Il regno dei Cartoni Morti è un mondo tanto assurdo, cinico e spietato quanto divertente. Il re assoluto è Andrea Lorenzon, in arte Loren, un uomo dal curriculum disordinato: doppiatore, disegnatore e autore. Uno che sa fare un po’ di tutto quel tanto male sufficiente a creare qualcosa di nuovo, personale e originale. Stiamo parlando del creatore di una pagina Facebook, di un profilo Instagram e di un canale Youtube di crescente e meritato ...

BlackBerry contro Facebook - WhatsApp e Instagram per la violazione di brevetti : BlackBerry Limited ha avviato un'azione legale contro Facebook, sostenendo che il social network e le sue sussidiarie WhatsApp e Instagram violano suoi brevetti L'articolo BlackBerry contro Facebook, WhatsApp e Instagram per la violazione di brevetti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Vero - ecco l’app che sfida Facebook e Instagram (e che tutti stanno scaricando) : Se avete fatto un giro su Instagram di recente, avrete notato che tutti postano screenshot di un nuovo social network, Vero, invitando i follower a passare alla concorrenza. Bizzarrie del mondo moderno: social network che parlano di altri social network. Ma c’è veramente un nuovo sceriffo in città, capace di far tremare l’impero di Mark Zuckerberg? Estetica patinata, motto persuasivo (“il Vero social network”), privacy garantita e zero ...

Vero : ecco il social network senza pubblicità che vuole sfidare Facebook e Instagram : Quando si parla di social network il riferimento è rivolto a vere e proprie comunità online che offrono l’accesso ad una piattaforma che consente di comunicare facilmente con altre persone e condividere contenuti personali. In tal senso il principale esponente del settore è Facebook, che da tempo ha superato i 2 miliardi di utenti attivi mensilmente, e Instagram la cui crescita appare inarrestabile. Ma esistono in ogni caso una serie di ...