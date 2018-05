F1 Mercedes | Wolff | «Non possiamo competere col potenziale della Ferrari»

Lewis Hamilton vince a Baku - ma nel box Mercedes... Come si dispera Toto Wolff : Il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha vinto a Baku il suo primo Gp della stagione, ma nel box della Mercedes hanno avuto di che disperarsi. No, non per il britannico ma per il suo compagno di scuderia ...

Formula 1 - Mercedes - Wolff entusiasta : 'Questo campionato sarà ricordato per anni e anni' : Red Bull e Maranello faranno di tutto per conquistare i titoli mondiali e noi, come Campioni del Mondo, dobbiamo cercare di difendere quanto fatto in questi anni. E' una sfida difficile, ma allo ...

F1 Mercedes - Wolff : «I punti persi possono essere determinanti» : TORINO - La Mercedes non è riuscita a raggiungere la vittoria nelle prime due gare. Hamilton ha totalizzato un secondo e un terzo posto, mentre Valttteri Bottas, dopo il disastro dell'Australia, si è ...

F1 Mercedes - Wolff : «A un certo punto pensavo che avremmo vinto» : ROMA - Nelle prime due gare la Mercedes non è riuscita a raggiungere la vittoria. Hamilton ha totalizzato un secondo e un terzo posto, mentre Valttteri Bottas, dopo il disastro dell'Australia, si è ...

F1 Mercedes - Wolff : «Sapevamo che la stagione sarebbe stata combattuta» : ROMA - Solo la prossima gara in Bahrain potrà dire se la vittoria di Sebastian Vettel sia stato un episodio fortunato o se le distanze tra Mercedes e Ferrari siano effettivamente più ridotte. Poco ...

F1 - Toto Wolff : “Lewis Hamilton vicino al rinnovo con la Mercedes”. Il matrimonio vincente proseguirà : Lewis Hamilton sarebbe molto vicino a rinnovare il proprio contratto con la Mercedes. Il Campione del Mondo è in scadenza con le Frecce d’Argento ed è in trattativa con la scuderia. A spegnere qualsiasi voce di mercato è stato Toto Wolff, direttore esecutivo, in un’intervista rilasciata ad Autosport: “Ne abbiamo discusso durante l’inverno, poi ne abbiamo riparlato a gennaio e questi discorsi stanno andando nel modo ...

F1 Mercedes - Wolff sul rinnovo di Hamilton : «Siamo ai dettagli» : DOPO IL 2018? - Vale la pena ricordare che il contratto dell'attuale campione del mondo di Formula 1 è in scadenza alla fine di questa stagione con Mercedes. Detto questo non sembra ci possano essere ...

F1 Mercedes - Wolff : «Il contratto di Hamilton? Siamo ai dettagli» : IN SCADENZA - Vale la pena ricordare che il contratto dell'attuale campione del mondo di Formula 1 è in scadenza alla fine di questa stagione con Mercedes. Detto questo non sembra ci possano essere i ...

F1 Mercedes - Wolff : «I nostri clienti non hanno protestato con la Fia» : TORINO - A gennaio la Fia ha inviato una direttiva a tutte le scuderie della Formula 1 nel quale viene sottolineato l'obbligo dei costruttori di power unit di fornire ai team clienti un hardware ed un ...

Formula 1 - Mercedes - Wolff vede rosso : 'Ferrari favorita del Mondiale' : Parata di stelle a Montecarlo per i Laureus Awards 2018: tra i premiati c'era anche la Mercedes, come team del 2017, a ritirare il trofeo è stato il Team Principal Toto Wolff. La testa va già al ...

Mercedes - Wolff scherza : "L'halo? Non mi piace - lo tolgo con una motosega" : La Mercedes , campione del mondo nella classifica costruttori e piloti lo scorso anno, ha tolto i veli e presentato via web la nuova monoposto per questo 2018. La nuova W09, ad un primo impatto, ricorda quella della passata ...