F1 | Max Verstappen | “Non cambierà il mio rapporto con Ricciardo Dobbiamo pensare al bene

Max Verstappen e Dani Ricciardo in coro - GP Azerbaijan 2018 : “Chiediamo scusa al team - non dovevamo toccarci. Ne parleremo” : Max Verstappen e Daniel Ricciardo si sono toccati durante il GP di Azerbaijan 2018: l’australiano ha tamponato l’olandese da dietro sul rettilineo. Incidente brutto per le Red Bull ma i due piloti sono d’accordo sul chiedere scusa al team come hanno dichiarato a Sky Sport. MAX Verstappen: “Non importa come è successo, è un cosa negativa per il team. Non dovevamo andare addosso uno all’altro, già prima avevamo fatto ...

F1 - Max Verstappen vuol riscattarsi a Baku : “Il circuito è fantastico. Voglio riscattarmi” : Sanzionato di 10″ in Cina per aver urtato la Ferrari di Sebastian Vettel ed autore di tanti errori nei primi tre round del Mondiale 2018 di F1, Max Verstappen guarda al prossimo GP di Azerbaijan con spirito di rivalsa. Il pilota della Red Bull, ritenuto un predestinato, ha deluso in quest’inizio di stagione e la vittoria del compagno di squadra Daniel Ricciardo, nell’ultima gara, non ha certo addolcito la “pillola” ...

F1 - Max Verstappen : dal nuovo Senna al nuovo Maldonado? Un inizio di Mondiale 2018 disastroso per l’olandese : “Il mio inizio di stagione è una m***a. Lo è per una serie di fattori. Tante cose sono andate storte e non è certo quello che volevo. Sicuramente devo cercare di rivedere tutto e fare meglio a partire dalla prossima gara”, queste le dichiarazioni a caldo di Max Verstappen, pilota della Red Bull, poco dopo la gara di Shanghai (Cina) nella quale l’olandese si è reso protagonista dell’ennesimo errore di quest’annata, ...

Vettel : "Max? Sono le gare". Verstappen : "Inizio da schifo" : "Le gare Sono così. Sono cose che succedono, è stato negativo per entrambi. Non c'è molto da aggiungere. Ho perso bilanciamento con tantissimo sovrasterzo, era difficile stare in pista, cercavo solo ...

Sebastian Vettel - furia su Max Verstappen dopo l'incidente in Cina. E l'olandese si umilia da solo : 'Che schifo' : È furibondo Sebastian Vettel al termine del Gp della Cina: ambiva al podio, è finito ottavo con la sua Ferrari danneggiata dopo lo speronamento subito da Max Verstappen , il pilota Red Bull sempre più ...

Sebastian Vettel "assolve" Max Verstappen per la toccata che lo ha messo fuori gioco : "Le gare sono così. Sono cose che succedono, è stato negativo per entrambi. Non c'è molto da aggiungere. Ho perso bilanciamento con tantissimo sovrasterzo, era difficile stare in pista, cercavo solo di sopravvivere". Così Sebastian Vettel, ottavo nel Gp di Cina, commenta il maldestro tentativo di sorpasso di Max Verstappen che ha fatto andare in testa coda sia la Ferrari sia la Red Bull. "Le gare a volte ti fanno un ...

Max Verstappen - GP Cina 2018 : “Ho già chiesto scusa a Vettel - non volevo colpirlo. Il mio inizio di stagione? Uno schifo” : Max Verstappen è ancora nell’occhio del ciclone, anche dopo il GP di Cina. Dopo il contatto con Lewis Hamilton in Bahrein, oggi è stato Sebastian Vettel a farne le spese. “Avrei potuto aspettare di più, ma dirlo dopo è più facile. Sono arrivato in frenata e ho bloccato le gomme posteriori. Ma non volevo colpirlo, ho già chiesto scusa a Seb ma non posso cambiare la situazione“. Una manovra che si inserisce in un trittico di gare ...

Max Verstappen come Marc Marquez : quando la follia falsa il Mondiale. FIA e Dorna fanno finta di niente… : Tante analogie tra il GP di Cina di F1 e quello di MotoGP a Termas de Rio Hondo disputatosi la scorsa settimana in Argentina. Medesimo il comune denominatore: un pilota sconsiderato che, come una palla da bowling, gioca a fare strike con gli avversari, di fatto falsando gare e Campionati. 7 giorni fa era stato Marc Marquez a stendere Valentino Rossi, oggi è toccato a Verstappen speronare Vettel con un attacco suicida. La Red Bull era molto più ...

Capolavoro Ricciardo - la Red Bull mette le ali a Shanghai : ma che vergogna Max Verstappen : Daniel Ricciardo vince il Gp della Cina, sfruttando al massimo la Safety-Car e compiendo sorpassi da vero campione. Raikkonen terzo dietro Bottas AFP/LaPresse Una gara dai due volti, un film dai mille ...

Max Verstappen - F1 GP Cina 2018 : “Non cambierò il mio stile di guida. Hamilton? Semplice dare la colpa al pilota più giovane” : Max Verstappen ha parlato in conferenza stampa prima del GP di Cina. Il pilota olandese non ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, reduce da un fine settimana in Bahrein particolarmente disastroso. Max, però, non ha perso fiducia. “La macchina è molto veloce. In qualifica perdiamo un pochino a livello di velocità di punta e prestazione, ma quando questi fattori contano meno, ovvero in gara, i valori si riequilibrano. Ero ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Max Verstappen aveva l’acceleratore bloccato durante le qualifiche. Questo il motivo del suo incidente : “Quando sono andato sull’acceleratore ho sentito una spinta improvvisa e ho perso il controllo della monoposto. Ho avuto una spinta inattesa di 150 cavalli“. Così Max Verstappen aveva commentato a caldo il suo incidente nel corso del Q1 delle qualifiche del GP del Bahrein. Sembrava una giustificazione per mascherare un suo errore, ma in realtà l’olandese aveva ragione. È quanto si apprende sul sito Motorsport, che rivela ...

Incidente Verstappen Hamilton/ Video - Formula 1 : Max attacca Lewis e buca - Ricciardo si ritira : Incidente Verstappen Hamilton nel GP del Bahrain 2018 di Formula 1: Video. Max attacca Lewis e buca, Ricciardo si ritira. Incubo Red Bull: i due piloti out in una manciata di secondi(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 17:43:00 GMT)

VIDEO Max Verstappen si schianta contro il muro in qualifica : che incidente con la Red Bull nel GP Bahrein : Max Verstappen è andato a sbattere contro il muro durante il Q1 delle qualifiche del GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. Il pilota della Red Bull ha commesso un importante errore di guida che lo costringerà a partire in fondo allo schieramento nella gara di domani. Di seguito il VIDEO dell’incidente. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

VIDEO Max Verstappen incredibile : spinge a mano la Red Bull ai box - problemi sulla monoposto! : Max Verstappen si è reso protagonista di un curioso episodio durante le prove libere 1 del GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale F1. La sua Red Bull ha infatti perso potenza nel corso delle prime tornate e lo ha lasciato a piedi all’ultima curva del giro. A quel punto il giovane fenomeno è sceso dalla monoposto e ha spinto la vettura a mano verso i box. Di seguito il VIDEO dell’episodio. FOTOCATTAGNI Clicca ...