Euroflora | oggi nuovo assalto ai Parchi | nonostante il meteo

Quarta giornata di sold out per Euroflora 2018 - oggi la quinta : Tutto esaurito a Euroflora 2018, ed è la Quarta volta, domenica 29 aprile e la quinta giornata di sold out, per le floralies aperte fino al 6 maggio a Genova, sarà già lunedì 30 aprile. Questi i numeri record della domenica di aprile alle floralies in programma a Genova fino a domenica 6 aprile. Ancora disponibili biglietti per mercoledì 1° maggio, Festa del Lavoro, per chi volesse trascorrere una giornata alternativa nei parchi e nei Musei di ...