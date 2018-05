ETA | l' organizzazione armata indipendentista basca si scioglie

blogo

(Di mercoledì 2 maggio 2018) L’ETA non c’è più: l’annuncia lo scioglimento con una lettera ad El Pais. Già un anno fa l’ETA aveva annunciato la resa ufficiale con la consegna alla polizia francese di tutti gli arsenali a disposizione, mentre di recente con un’altra missiva erano state chieste le scuse ai parenti delle 800 vittime che hanno mietuto con le loro iniziative. Nella lettera inviata al quotidiano spagnolo El Pais e datata 16 aprile, gli ormai ex indipendentisti armati baschi confermano la "completa dissoluzione di tutte le sue strutture", ma non è tutto. C’è, infatti, una chiara ammissione di fallimento, anche se nella postilla viene ancora sottolineato che la decisione dirsi "non supera il conflitto che permane tra il Paese basco e la Spagna e la Francia".ETA: da movimento studentesco all’indipendentismoL’ETA nacque alla fine degli anni ’50 come ...