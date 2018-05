ETA annuncia lo scioglimento Spagna | il gruppo separatista basco | “Concluso il nostro

ETA ha annunciato il suo scioglimento : Il gruppo terrorista basco è stato uno dei più violenti in Europa del secondo dopoguerra: ha ucciso più di 800 persone, ora ha detto avere terminato il suo «ciclo storico» The post ETA ha annunciato il suo scioglimento appeared first on Il Post.

METAl Gear Solid V tra i Games With Gold di maggio 2018 : tutti i giochi e le date annunciate da Xbox : Microsoft e Xbox hanno svelato anzitempo la lista dei Games With Gold di maggio 2018, fornendo la lista dei giochi che saranno disponibili gratuitamente su Xbox One e Xbox 360 durante i 30 giorni del mese prossimo. L'offerta di punta è chiaramente Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, ma anche gli altri titoli sembrano interessanti. Sembra che le offerte Xbox Games With Gold siano emerse un po 'prima del previsto, poiché Microsoft non ha ...

"Scusate". E l'ETA annuncia la sua fine : Madrid Dopo le vittime, il sangue e la paura causati dagli attentati dinamitardi e dai blitz a mano armata in cinque decadi di storia moderna spagnola, ora l'Eta, una delle ultime, più feroci ed estese organizzazioni terroristiche per l'indipendenza dei Paesi Baschi, (Nord della Spagna), intona il suo mea culpa e si scusa pubblicamente. "Siamo consapevoli che, in questo lungo periodo, abbiamo provocato molto dolore cui non potremmo mai porre ...

Un po’ a sorpresa Nokia annuncia una reinterprETAzione di una vecchia conoscenza : Tornare su un semi-flop come Nokia X è certo più difficile che cavalcare la fama di nomi come 3310 che forse venderebbero a prescindere dal pacchetto hardware L'articolo Un po’ a sorpresa Nokia annuncia una reinterpretazione di una vecchia conoscenza proviene da TuttoAndroid.

Siria - Trump annuncia bombardamento con Gran BrETAgna e Francia : prime esplosioni vicino Damasco : Il presidente americano Donald Trump ha appena annunciato che gli Usa assieme a Francia e Gran Bretagna hanno iniziato i bombardamenti in Siria. «Il nostro obiettivo è distruggere le...

Trump annuncia bombardamento in Siria insieme a Gran BrETAgna e Francia : prime esplosioni vicino Damasco : Il presidente americano Donald Trump ha appena annunciato che gli Usa assieme a Francia e Gran Bretagna hanno iniziato i bombardamenti in Siria. «Il nostro obiettivo è distruggere le...

Martina annuncia rinvio assemblea Pd su segrETArio - prima Governo : Roma, 13 apr. , askanews, 'Ho chiesto al Presidente Matteo Orfini di posticipare l'assemblea nazionale prevista per il 21 aprile, stante la nuova fase istituzionale determinata dall'incapacità delle ...

Ansiosi di provare Dauntless? Gli sviluppatori annunciano la prima open bETA del gioco : Dauntless è stato protagonista di una lunga closed beta, che stando a quanto segnalato da VG24/7 lascerà presto il posto a una sessione beta aperta a tutti, a partire dal 24 maggio 2018. Il gioco, realizzato da alcuni veterani di Riot, BioWare e Capcom, è una miscela di alcuni elementi che potrebbero ricordare tanto Fortnite quanto Monster Hunter, due produzioni non proprio simili.Forse proprio grazie a queste sue peculiarità Dauntless è ...

La norvegese Marit Bjørgen - l’atlETA più vincente nella storia delle Olimpiadi invernali - ha annunciato il ritiro : La fondista norvegese Marit Bjørgen ha annunciato venerdì il suo ritiro dalle attività agonistiche. Bjørgen, che ha compiuto 38 anni a marzo, è l’atleta più vincente di sempre alle Olimpiadi invernali nonché quella con più vittorie nella Coppa del mondo di sci The post La norvegese Marit Bjørgen, l’atleta più vincente nella storia delle Olimpiadi invernali, ha annunciato il ritiro appeared first on Il Post.

“Guarda un po’ chi si rivede!”. AnbETA Toromani la sublime di Amici. Dopo anni di buio televisivo per lei si annuncia il grande ritorno. I fan attendono di vederla e nel frattempo la pupilla di Alessandra Celentano di cambiamenti ne ha avuti molti : una vera sorpresa : L’attesissimo serale di Amici è in arrivo. I fan del programma si potranno sintonizzare su Canale 5 e godersi la fase finale del talent show di Maria De Filippi. Ancora di più in questa edizione l’obiettivo è quello di riportare al centro della scena i ragazzi e il loro talento, per questo come già annunciato durante gli appuntamenti del sabato pomeriggio 5, in questa edizione le due squadre non avranno dei coach a guidarle. per questo ...

Tecnologia - telecomunicazioni : la società cinese ZTE annuncia la prima telefonata in 5G : La società cinese ZTE Group ha annunciato di avere effettuato con successo la prima telefonata in 5G: la nuova Tecnologia di comunicazione mobile dovrebbe essere commercializzata nel 2020. La telefonata 5G, una collaborazione tra ZTE e China Mobile Communications Corp, è basata sul sistema 5G messo a punto da ZTE. L'articolo Tecnologia, telecomunicazioni: la società cinese ZTE annuncia la prima telefonata in 5G sembra essere il primo su Meteo ...

Nuovi concerti di Ermal META nel 2018 - annunciate le date estive del tour : biglietti in prevendita su Ticketone : annunciate le prime date dei concerti di Ermal Meta nel 2018: il cantautore sarà in tour durante la prossima estate! Dopo lo straordinario successo di vendite per il concerto del 28 aprile al Forum di Assago, già sold out, e il live al Foro Italico di Roma, Ermal Meta annuncia a sorpresa Nuovi concerti! Si tratta della prima tranche di eventi in programma tra luglio e agosto, durante i quali Ermal Meta presenterà dal vivo il nuovo album Non ...

Ermal META ha annunciato il primo concerto dell’estate 2018 : In queste ore, dai suoi profili social, Ermal Meta ha fatto un grande annuncio: ha svelato il suo primo concerto in programma la prossima estate! La data è fissata per il 5 luglio a Il centrale Live (Foro Italiaco), Roma. Una grande notizia che fa ben sperare nell’arrivo di altri show estivi! [arc id=”d6f7eb16-0d75-11e7-bffd-a4badb20dab5″] Ermal attualmente è impegnatissimo nell’instore tour di “Non abbiamo ...