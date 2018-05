Este | SUCCESSO CONFERMATO per la Festa dell' Agricoltura e dell' Economia Circolare

Serie C Alessandria - successo Esterno. Cuneo ko a Siena : Siena - Il Siena batte di misura il Cuneo : basta la rete di Iapichino per salire a 64 punti, seconda posizione. Cuneo a 32, terzultimo. Una rete di Bellazzini vale invece il successo dell' ...

“Qui in studio c’è la mia scelta”. E Mariano Catanzaro si alza e va da lei. Corteggiatrici e pubblico di Uomini e Donne pietrificati : nessuno si aspettava già quEste parole dal tronista. Ma ecco che è successo subito dopo : Mariano Catanzaro è l’ultimo arrivato dei tronisti di Uomini e Donne. È tornato nella trasmissione di Maria De Filippi quando i percorsi di Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante erano già a buon punto, ma Mariano, napoletano classe 1993, si è distinto sin da subito. I fan di Uomini e Donne non si saranno stupiti più di tanto dell’atteggiamento e della simpatia del tronista, che già anni fa si era fatto conoscere ...

Rugby - Pro14 2018 : Southern Kings-Benetton Treviso 35-36. Bel successo Esterno dei veneti : Benetton Treviso corsara in Sudafrica nella 18ma giornata del Pro 14 di Rugby: i trevigiani passano per 35-36 in casa dei Southern Kings al termine di una partita scoppiettante. veneti quasi sempre avanti, con qualche brivido nei minuti finali: bonus offensivo per la franchigia italiana, doppio bonus per gli avversari. Inizio di Treviso, che va in meta già al 3′ con Baravalle, ma Banks non trasforma. Passano altri 3′ e Lazzaroni ...

Rugby - Pro14 2018 : Southern Kings- Benetton Treviso 35-36. Bel successo Esterno dei veneti : Benetton Treviso corsara in Sudafrica nella 18ma giornata del Pro 14 di Rugby: i trevigiani passano per 35-36 in casa dei Southern Kings al termine di una partita scoppiettante. veneti quasi sempre avanti, con qualche brivido nei minuti finali: bonus offensivo per la franchigia italiana, doppio bonus per gli avversari. Inizio maramaldeggiante di Treviso, che va in meta già al 3′ con Baravalle, ma Banks non trasforma. Passano altri 3′ ...

Graziano e Forni - se il successo arriva prima all'Estero : Con altri programmatori radiofonici, 'Leftovers' sarebbe in alta rotazione e impeverserebbe anche in qualche campagna pubblicitaria in tv e web. Ma... Succede così che Ilaria Graziano e Francesco ...

Successo Esterno per i 76ers : Successo esterno di Philadelphia nella notte italiana della regular-season dell'Nba. I 76ers sbancano il Madison Square Garden, affollato di quasi 19mila spettatori, battendo i New York Knicks per 118-...

“È lei la scelta di Nicolò Brigante” : la prova schiacciante nell’ultima puntata. Uomini e Donne - i giochi sono fatti. Tra Marta e Virginia - che sono molto diverse - alla fine il tronista ha deciso : “Non c’è dubbio dopo quello che è successo in Esterna” : Uomini e Donne, tempo di scelte. E infatti già si mormora che al trono classico stia per arrivare un sostituto di Nicolò Brigante. Già, il momento tanto atteso è arrivato anche per il tronista siciliano che siede accanto a Nilufar Addati, Sara Affi Fella e, ultimo arrivato, Mariano Catanzaro. Due le corteggiatrici rimaste, Virginia Stablum e Marta Pasqualato. Le uniche che, sin dall’inizio del suo percorso, hanno stuzzicato la sua ...

AVANTI UN ALTRO!/ Paolo Bonolis fEsteggia 1000 puntate : un successo che dura da 7 anni : Oggi, martedì 6 marzo 2018, alle 18.45 su Canale 5 va in onda la puntata 1000 di AVANTI un altro, condotta da Paolo Bonolis. Il game show ha debuttato in tv il 5 settembre 2011.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:04:00 GMT)

[L'analisi] La 'Ndrangheta clonata in Slovacchia : l'assurdo made in Italy che ha successo all'Estero : Presente in tutto il mondo I tentacoli, le famiglie, gli affari arrivano persino in Togo, in Messico, in Australia, Costarica, Venezuela, Buenos Aires. Delle pizzerie e della distribuzione del vino ...

“È reato”. Isola dei famosi - quel che è successo è molto grave. Sono costretti a intervenire gli avvocati. Il comunicato ufficiale sta circolando in quEste ore : “Mi sento in dovere di prendere una ferma e netta posizione in ordine a una vicenda che, mio malgrado, mi ha visto coinvolta non appena tornata in Italia al termine dell’esperienza vissuta al programma televisivo ‘L’Isola dei famosi’. Ma andiamo con ordine – è ciò che Chiara Nasti ha scritto nel comunicato ufficiale che ha emesso dopo l’audio divulgato da Striscia la notizia, quello che contiene rivelazioni sul canna-gate – Una volta in ...

“Ha bEstemmiato”. Isola dei famosi - è successo durante l’ultima diretta. Una roba gravissima : “lui” perde la pazienza e impreca pesantemente. Lì per lì - nessuno ci fa caso - ma il pubblico se ne accorge e ora esige il suo ritorno immediato in Italia. Avete sentito? : Martedì 27 febbraio è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi. Alessia Marcuzzi, in apertura, ha dato una notizia che fatto felici i fan: il reality durerà una puntata in più. Prima la gioia iniziale, poi la gaffe di Mara Venier che svela in anticipo che Giucas Casella uscirà per motivi di salute. Un piccolo colpo di scena. Poi, ovviamente, non manca un riferimento al canna-gate. La produzione del reality vuole mettere un punto e ...

Tempo di live per Diodato e Roy Paci che fEsteggiano il successo di 'Adesso' : Adesso , Carosello Records, è disponibile in streaming e in tutti gli store digitali anche nell'esclusivo 45 giri con la versione originale e quella strumentale. Ma ora è Tempo di pensare ai ...

“L’hai visto?!”. Caos a Mediaset - è successo in diretta negli ultimi minuti di Isola. Alessia Marcuzzi saluta il pubblico e - mentre la regia inquadra lo studio - vanno in onda quEste immagini (pesanti). Tutti a bocca aperta. È sicuro - la storia non finisce qui. Son dolori veri : “Abbiamo appreso da organi di informazione che alcuni partecipanti, una volta rientrati in Italia, avrebbero dato credito alle dichiarazioni della signora Eva Henger riportate nelle scorse settimane dai media, secondo le quali, prima dell’inizio del gioco, uno dei partecipanti si sarebbe procurato e avrebbe fumato ‘spinelli’” inizia così il comunicato emesso da Magnolia la società che produce il reality L’Isola dei Famosi. Non poteva certo ...

Gomorra 3 - successo record anche all'Estero : La terza stagione di Gomorra conquista un altro successo. La serie targata Sky, infatti, non è solo la più richiesta in Italia, a due mesi dalla messa in onda dell'...