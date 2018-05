Eni | record in modellazione numerica giacimenti oil&gas con supercalcolatore 2

Eni : record in modellazione numerica giacimenti oil&gas con supercalcolatore : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – Il supercalcolatore HPC4, recentemente avviato nel sito Green Data Center di Eni, ha eseguito una eccezionale performance di calcolo, aprendo una nuova era nella modellazione numerica dell’ingegneria di giacimento. In un tempo record di 15 ore, HPC4 ha eseguito 100.000 simulazioni di modelli di giacimento ad alta risoluzione, tenendo conto delle incertezze geologiche. In confronto, nel settore upstream la ...

Eni - nuovo record del supercalcolatore HPC4 : Teleborsa, - nuovo record del supercalcolatore HPC4 , recentemente avviato nel sito Green Data Center di Eni, che ha eseguito una eccezionale performance di calcolo, aprendo una nuova era nella ...

Eni : record in modellazione numerica giacimenti oil&gas con supercalcolatore : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – Il supercalcolatore HPC4, recentemente avviato nel sito Green Data Center di Eni, ha eseguito una eccezionale performance di calcolo, aprendo una nuova era nella modellazione numerica dell’ingegneria di giacimento. In un tempo record di 15 ore, HPC4 ha eseguito 100.000 simulazioni di modelli di giacimento ad alta risoluzione, tenendo conto delle incertezze geologiche. In confronto, nel settore upstream la ...

Eni - nuovo record del supercalcolatore HPC4 : nuovo record del supercalcolatore HPC4 , recentemente avviato nel sito Green Data Center di E ni , che ha eseguito una eccezionale performance di calcolo, aprendo una nuova era nella modellazione ...

Royal Baby : il terzogEnito di Kate e William ha già infranto un record che non si registrava da un secolo : Il più "grande" dei principini The post Royal Baby: il terzogenito di Kate e William ha già infranto un record che non si registrava da un secolo appeared first on News Mtv Italia.

Netflix - trimestrale record e boom di abbonati. Ma la crescita è sostEnibile? : ... regista e produttrice cinematografica americana Shonda Rhymes , la 'mente' dietro ai successi di 'Scandal' e 'Grey's Anatomy', ha lasciato la ABC e firmato per la piattaforma in streaming. Netflix ...

Ascolti record per Sky Sport : è stata la miglior domEnica di sempre : Ieri è stata la miglior domenica di sempre per Sky Sport a livello di Ascolti: numeri trascinati da F1 e MotoGp. L'articolo Ascolti record per Sky Sport: è stata la miglior domenica di sempre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gratta e ‘sviene’. “TiEniti forte - ecco quanto hai vinto” : entra in tabaccheria e decide di comprare un tagliando del nuovo concorso - che sta facendo impazzire gli italiani. La notizia è quella che tutti vorremmo sentire con le nostre orecchie (record) : Il sogno di ogni italiano, uomo e donna che sia, che quando entra in una tabaccheria osserva i tagliandi dietro il bancone chiude gli occhi nella speranza di acquistarne uno, Grattare e ritrovarsi di colpo con una nuova vita in tasca, senza più preoccupazioni per il lavoro, la casa, i figli da mantenere e quei progetti rimasti nel cassetto troppo a lungo e finalmente pronti a diventare realtà. Un sogno, appunto, che si infrange quasi ...

Massimo Giletti - Non è l'arena vola : domEnica sera lo share al 6 - 5% nonostante una concorrenza da record : Un altro colpaccio per Massimo Giletti e il suo Non è l'arena , che ottiene un ottimo risultato in termini di share con la puntata di domenica 18 marzo: gli ascolti, infatti, hanno raggiunto il 6,5 ...

La doppia anima di Eni : record di estrazioni - ma con una svolta green : LONDRA - La chiamano 'transizione energetica'. E funziona in questo modo: da un lato, i grandi gruppi che hanno fatto fortuna con l'estrazione di idrocarburi continuano a investire per trovare nuovi ...

Eni raggiunge record storico di produzione in Egitto : Teleborsa, - AGIBA, la joint venture operativa tra la consociata di ENI IEOC e la società statale Egyptian General Petroleum Corporation , EGPC, , ha raggiunto una produzione di olio cumulativa di 500 ...

Eni consolida record di produzione gas in Egitto : Eni consolida la produzione record dal campo a gas di Nooros, nell'offshore dell'Egitto, che ha raggiunto 32 milioni di metri cubi di gas al giorno , corrispondenti a circa 215.000 barili di olio ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 Italia da record con la staffetta. Record del Mondo per la Polonia - LavillEnie e Spanovic sugli scudi : 3000 METRI , MASCHILE, : Yomif Kejelcha si conferma Campione del Mondo. Il 20enne etiope si impone con il tempo di 8:14.41: si tratta del crono peggiore per un vincitore della rassegna iridata. L'...

Bilancio da record per il VEnicemarathon Charity Program : Il Granello di Senape ''Lo sport è salute, anche in carcere!'' euro 2.703 8. Associazione Piccoli Punti ''Taglia il traguardo con noi'' euro 2.316 9. Disabili No Limits Onlus ''Corri con noi con il ...