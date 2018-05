Eni | nuovo record del supercalcolatore HPC4

ArmEnia - il Parlamento non riesce a eleggere nuovo Premier nonostante un unico candidato - : All'inizio di aprile è scoppiata una crisi politica in Armenia, dopo che l'ex presidente Serzh Sargsyan era stato nominato primo ministro. L'atto è stato in gran parte considerato come un modo per ...

Avvocati - nuovo sciopero dei penalisti : 'Riforma pEnitenziaria bloccata' : Protesteranno con due giorni di astensione dalle udienze, i penalisti delle camere penali italiane. Chiedono l'approvazione della riforma del sistema penitenziario già varata dal governo ma alla quale ...

DomEnica In - Mara VEnier al posto di Cristina Parodi/ La conferma su Instagram : da settembre di nuovo in Rai : Mara Venier prende il posto di Cristina Paodi a Domenica In? La bionda conduttrice conferma su Instagram in risposta ad alcuni fan. Da settembre il ritorno in Rai?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:50:00 GMT)

Nina Moric ha un nuovo fidanzato?/ Dopo Luigi Favoloso spuntano le foto con un altro uomo... (DomEnica Live) : Nina Moric ha un nuovo fidanzato? Dopo Luigi Favoloso spuntano le foto con un altro uomo... Domenica Live le mostra, ma arriva una precisazione importante(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 15:11:00 GMT)

MEningite - nuovo caso in Sardegna : paziente in miglioramento : Si conferma in buone condizioni di salute e non presenta febbre, l’operaio di 41 anni trasferito dall’ospedale Sirai di Carbonia, nel Sulcis, al Santissima Trinità di Cagliari per sepsi da meningococco. Lo fa sapere l’Azienda per la tutela della salute della Sardegna (Ats), che ha già avviato le indagini previste per casi di questo genere. Al momento – spiegano – non risultano contatti con persone colpite da ...

DomEnica Friuli Venezia Giulia al voto - nuovo test per i partiti : Alessandro Fraleoni Morgera , nato a Roma il 23 febbraio 1970, , alla sua prima esperienza politica, è sostenuto dalla lista del Movimento 5 stelle. Massimiliano Fedriga , nato a Verona il 2 luglio ...

DomEnica Friuli Venezia Giulia al voto - nuovo test per i partiti : Trieste, 28 apr. , askanews, Elezioni regionali, Domenica, in Friuli Venezia Giulia ma con una valenza nazionale. Il centrodestra punta a stravincere sul centrosinistra, cioè sulla maggioranza uscente,...

Alfie Evans - nuovo ricorso dei gEnitori in Alta Corte/ L'aereo per il trasferimento in Italia resta in pista : Alfie Evans, respira da solo ma il giudice ha deciso: "può andare a casa, no al trasferimento in Italia". nuovo ricorso dei genitori, "dateci libertà di portarlo a Roma". Lotta per la vita(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:12:00 GMT)

