Energia | un miliardo di persone non ha accesso all’elettricità

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Da un rapporto congiunto dell’Agenzia internazionale dell’, Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, Banca Mondiale, Oms e Commissione statistica dell’Onu, è emerso che il 13% della popolazione globale (undi) non ha ancoraall’elettricità. L’indagine è stata presentata a Lisbona al forum “sostenibile per tutti“: il report “Tracking SDG7: The Energy Progress Report” si incentra su un particolare Obiettivo di sviluppo sostenibile fissato al 2030, e cioè l’per tutti apulita e sostenibile a livello sia economico che ambientale. Nonostante il numero diconall’elettricità sia in crescita dal 2010 (registrati aumenti in Etiopia, Kenya, Tanzania), secondo gli esperti serve un’ulteriore accelerazione per poter garantire l’...